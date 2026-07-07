Sorpresa: Egipto golpeó primero y le gana 1-0 a Argentina en los octavos de final
Yasser Ibrahim ganó de cabeza tras un centro desde la derecha y abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
La Selección Argentina arrancó en desventaja frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. A los 14 minutos del primer tiempo, Yasser Ibrahim apareció en el área para marcar de cabeza el 1-0 y sorprender al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
La jugada nació con un centro desde la derecha que encontró al defensor egipcio atacando el espacio entre Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez. Ibrahim se elevó con total libertad y conectó un potente frentazo que dejó sin chances a Emiliano "Dibu" Martínez.
Sorpresa en el Mundial 2026: Egipto golpeó primero y le gana a Argentina en los octavos de final
El gol significó un duro golpe para la Albiceleste, que hasta ese momento intentaba hacerse dueña de la pelota, pero no lograba generar situaciones claras de peligro frente a un rival bien plantado y decidido a aprovechar cada oportunidad. Con este resultado parcial, Egipto está dando el gran golpe de los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Argentina necesita reaccionar para evitar una eliminación prematura y seguir en carrera por la defensa del título. El ganador de la serie se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.
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