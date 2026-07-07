Sorpresa: Egipto golpeó primero y le gana 1-0 a Argentina en los octavos de final

Sorpresa en el Mundial 2026: Egipto golpeó primero y le gana a Argentina en los octavos de final

Ibrahim ganó en el área y de cabeza abre el marcador pic.twitter.com/8BGNTBgm03 — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

El gol significó un duro golpe para la Albiceleste, que hasta ese momento intentaba hacerse dueña de la pelota, pero no lograba generar situaciones claras de peligro frente a un rival bien plantado y decidido a aprovechar cada oportunidad. Con este resultado parcial, Egipto está dando el gran golpe de los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Argentina necesita reaccionar para evitar una eliminación prematura y seguir en carrera por la defensa del título. El ganador de la serie se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.