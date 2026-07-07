Explotó el rating: cuánto midió el partido de la Selección Argetina ante Egipto

Con estos números, el partido entre Argentina y Egipto no solo dominó cómodamente la franja del mediodía, sino que también volvió a confirmar el fenómeno de audiencia que representa la Selección argentina cada vez que sale a la cancha en el Mundial 2026.

El encuentro también generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde el nombre de la Selección argentina y el partido frente a Egipto se ubicaron entre las principales tendencias. Una vez más, la Albiceleste demostró que cada presentación en el Mundial 2026 se convierte en un verdadero fenómeno de audiencia y conversación.