Explotó el rating: cuánto midió el partido de la Selección Argetina ante Egipto
El encuentro por los octavos de final paralizó al país y reunió a millones de argentinos frente a la pantalla.
La pasión por la Selección Argentina volvió a reflejarse en los números de la televisión. El duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el Mercedes-Benz Stadium, se convirtió en el programa más visto del día y registró un rating demoledor durante el primer tiempo.
El encuentro fue emitido en simultáneo por Telefe, TyC Sports, TV Pública y DSports, una cobertura que concentró la atención de millones de espectadores en todo el país desde el inicio del partido.
La expectativa alcanzó su punto máximo a las 13.17, cuando el árbitro francés sancionó un penal a favor de la Selección argentina. En ese preciso momento, la transmisión conjunta de las cuatro señales llegó a 52.1 puntos de rating, una cifra que volvió a demostrar el enorme interés que despierta cada presentación de la Albiceleste en una Copa del Mundo.
Telefe volvió a quedarse con el liderazgo del rating
En el reparto de la audiencia, Telefe fue el gran ganador de la jornada. La señal de las tres pelotas lideró ampliamente el rating y alcanzó un pico de 32.4 puntos, ubicándose como la opción más elegida por los argentinos para seguir el encuentro.
Detrás se posicionó TyC Sports, que volvió a mostrar un sólido rendimiento con 17.0 puntos, mientras que TV Pública y DSports aportaron de manera conjunta 2.7 puntos al total de la transmisión.
Con estos números, el partido entre Argentina y Egipto no solo dominó cómodamente la franja del mediodía, sino que también volvió a confirmar el fenómeno de audiencia que representa la Selección argentina cada vez que sale a la cancha en el Mundial 2026.
El encuentro también generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde el nombre de la Selección argentina y el partido frente a Egipto se ubicaron entre las principales tendencias. Una vez más, la Albiceleste demostró que cada presentación en el Mundial 2026 se convierte en un verdadero fenómeno de audiencia y conversación.
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