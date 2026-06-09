Quién es el DT de Austria: los detalles del segundo rival de Argentina en el Mundial 2026
Se encuentra al frente del seleccionado europeo desde 2022 y es uno de los principales impulsores del "Gegenpressing". Descubrí todos los detalles en la nota.
Austria logró volver a una Copa del Mundo después de casi 30 años de ausencia, asegurando su clasificación rumbo al Mundial 2026. El gran responsable del proceso es Ralf Rangnick, quien tomó las riendas del equipo y lo transformó en un seleccionado competitivo y organizado. Bajo su conducción, no solo alcanzó el objetivo principal, sino que también dejó una buena imagen en la Eurocopa 2024, consolidando una identidad de juego intensa y protagonista.
Rangnick, con más de 40 años de trayectoria, es uno de los principales impulsores del "Gegenpressing", un estilo basado en la presión alta y la recuperación inmediata del balón tras la pérdida. El seleccionado austríaco integra el Grupo J y será el rival de la Selección Argentina, el lunes 22 de junio, desde las 14, en Dallas.
Su recorrido empezó en clubes modestos de Alemania, donde fue desarrollando una forma de entender el juego que luego tendría gran impacto en el fútbol europeo. Su etapa en equipos como Hoffenheim y Schalke 04 lo mostró como un técnico capaz de transformar planteles, llevando propuestas intensas, ordenadas y muy enfocadas en la presión alta.
Cuál es la historia y qué método usa Rangnick, el entrenador de Austria
La idea de Rangnick, quien logró cuatro ascensos a la Bundesliga, se caracteriza por un fútbol de mucha intensidad, donde el equipo no espera a replegarse sino que reacciona de inmediato cuando pierde la pelota. La consigna es acortar al máximo los tiempos del rival, presionar arriba y forzar la recuperación en zonas adelantadas para convertir esa presión en situaciones de ataque rápidas.
En ese marco, sus equipos suelen jugar con ritmo alto y una búsqueda constante de profundidad, evitando ataques largos o posesiones excesivamente elaboradas. La prioridad está en ser verticales, aprovechando cualquier desorden defensivo del rival.
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