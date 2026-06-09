Quién es el DT de Austria: los detalles del segundo rival de Argentina en el Mundial 2026

Austria logró volver a una Copa del Mundo después de casi 30 años de ausencia, asegurando su clasificación rumbo al Mundial 2026. El gran responsable del proceso es Ralf Rangnick, quien tomó las riendas del equipo y lo transformó en un seleccionado competitivo y organizado. Bajo su conducción, no solo alcanzó el objetivo principal, sino que también dejó una buena imagen en la Eurocopa 2024, consolidando una identidad de juego intensa y protagonista.