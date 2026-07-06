Quién es el DT de Egipto, el nuevo rival que enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Messi y Salah, por un lugar en cuartos del Mundial.

Ya como entrenador, Hassan siguió haciendo historia al conseguir la primera victoria de Egipto en la historia del torneo al imponerse 3 a 1 frente a Nueva Zelanda, resultado que luego le permitió avanzar a los 16avos de final.

Con Mohamed Salah como principal referente, el conjunto egipcio llega con la ilusión de dar el golpe ante Argentina y alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.