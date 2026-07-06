Quién es el DT de Egipto, el nuevo rival que enfrentará a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Es el jugador más ganador de la historia del fútbol africano con 39 títulos. Viene de eliminar a Australia en 16avos. Los detalles en la nota.
Egipto llega al cruce ante Argentina, que se disputa este martes en Atlanta, con la posibilidad de seguir haciendo historia en el Mundial 2026. El seleccionado africano intentará dar uno de los grandes golpes del torneo y alcanzar por primera vez los cuartos de final.
En la fase de grupos terminó en el segundo lugar del Grupo G con cinco puntos, por detrás de Bélgica por diferencia de gol. Luego, en los 16avos de final, eliminó a Australia (1 a 1) por penales, luego de haber igualado durante los 120 minutos.
El equipo es dirigido por Hossam Hassan, una figura histórica del fútbol egipcio, que asumió el desafío de liderar esta camada de jugadores que combina experiencia y juventud.
Hossam Hassan convirtió a Egipto en un sueño mundialista
Hassan terminó su carrera como jugador con 39 títulos oficiales, una marca que lo posiciona como uno de los futbolistas más ganadores de África. Ese recorrido lo convirtió en un emblema del fútbol egipcio y, tras colgar los botines, cumplió uno de sus grandes objetivos: dirigir a la selección nacional en una Copa del Mundo.
Uno de los momentos más recordados de su etapa como futbolista fue el gol convertido ante Argelia en las Eliminatorias rumbo a Italia 1990, un tanto clave que permitió a Egipto volver a disputar un Mundial después de varios años de ausencia.
Ya como entrenador, Hassan siguió haciendo historia al conseguir la primera victoria de Egipto en la historia del torneo al imponerse 3 a 1 frente a Nueva Zelanda, resultado que luego le permitió avanzar a los 16avos de final.
Con Mohamed Salah como principal referente, el conjunto egipcio llega con la ilusión de dar el golpe ante Argentina y alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.
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