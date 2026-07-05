Uno a uno, los jugadores destacados de Egipto en este Mundial 2026

En los 16avos de final, el conjunto africano eliminó por penales a Australia luego de igualar 1 a 1 durante los 120 minutos. Ahora afrontará el mayor desafío de su historia: este martes, desde las 13 (hora de Argentina), se medirá con la Selección Argentina en Atlanta con la ilusión de clasificarse, por primera vez en su historia, a los cuartos de final de un Mundial.