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Uno a uno, los jugadores destacados de Egipto en este Mundial 2026

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El seleccionado comandado por Hassan viene de eliminar a Australia desde los doce pasos. Los detalles en la nota.

Egipto choca con Argentina por los octavos de final del Mundial. 

Egipto choca con Argentina por los octavos de final del Mundial. 

La selección de Egipto regresó a una Copa del Mundo tras su ausencia en la edición de 2022 con un plantel que combina jóvenes talentos y la experiencia de su máxima figura, Mohamed Salah. El equipo dirigido por Hossam Hassan finalizó segundo en el Grupo G, que compartió con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, y consiguió el boleto a la fase eliminatoria.

En los 16avos de final, el conjunto africano eliminó por penales a Australia luego de igualar 1 a 1 durante los 120 minutos. Ahora afrontará el mayor desafío de su historia: este martes, desde las 13 (hora de Argentina), se medirá con la Selección Argentina en Atlanta con la ilusión de clasificarse, por primera vez en su historia, a los cuartos de final de un Mundial.

Los jugadores destacados de Egipto

Más allá del protagonismo de Salah, Egipto cuenta con un plantel que combina experiencia y juventud. Estos son algunos de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Hassan:

Salah es la máxima figura de Egipto.

Salah es la máxima figura de Egipto.

  • Mohamed Salah: Capitán, referente y principal figura de Egipto. El delantero, de 33 años, suma 110 partidos y 67 goles con la selección y afronta su última temporada en el Liverpool.
  • Omar Marmoush: Atacante de 27 años que juega en el Manchester City. Acumula 43 encuentros y 9 tantos con Egipto y es una de las grandes apuestas del recambio generacional.
  • Mostafa Mohamed: Delantero de 28 años del Nantes. Aporta experiencia en ofensiva y es una de las piezas importantes del plantel de Hassan.
  • Ibrahim Adel: Mediocampista de 25 años que milita en Al Jazira. Es uno de los jóvenes con mayor proyección y una de las promesas de la selección egipcia.

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