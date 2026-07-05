Uno a uno, los jugadores destacados de Egipto en este Mundial 2026
El seleccionado comandado por Hassan viene de eliminar a Australia desde los doce pasos. Los detalles en la nota.
La selección de Egipto regresó a una Copa del Mundo tras su ausencia en la edición de 2022 con un plantel que combina jóvenes talentos y la experiencia de su máxima figura, Mohamed Salah. El equipo dirigido por Hossam Hassan finalizó segundo en el Grupo G, que compartió con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, y consiguió el boleto a la fase eliminatoria.
En los 16avos de final, el conjunto africano eliminó por penales a Australia luego de igualar 1 a 1 durante los 120 minutos. Ahora afrontará el mayor desafío de su historia: este martes, desde las 13 (hora de Argentina), se medirá con la Selección Argentina en Atlanta con la ilusión de clasificarse, por primera vez en su historia, a los cuartos de final de un Mundial.
Los jugadores destacados de Egipto
Más allá del protagonismo de Salah, Egipto cuenta con un plantel que combina experiencia y juventud. Estos son algunos de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Hassan:
- Mohamed Salah: Capitán, referente y principal figura de Egipto. El delantero, de 33 años, suma 110 partidos y 67 goles con la selección y afronta su última temporada en el Liverpool.
- Omar Marmoush: Atacante de 27 años que juega en el Manchester City. Acumula 43 encuentros y 9 tantos con Egipto y es una de las grandes apuestas del recambio generacional.
- Mostafa Mohamed: Delantero de 28 años del Nantes. Aporta experiencia en ofensiva y es una de las piezas importantes del plantel de Hassan.
- Ibrahim Adel: Mediocampista de 25 años que milita en Al Jazira. Es uno de los jóvenes con mayor proyección y una de las promesas de la selección egipcia.
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