Dónde queda Egipto: mapa, ubicación e idioma del país que juega el Mundial 2026

El río Nilo, el desierto y la geografía que explica el país

Gran parte de la superficie está cubierta por el desierto, aunque el río Nilo es el principal recurso natural del país y fue determinante para el desarrollo de su población a lo largo de la historia. Su recorrido atraviesa el territorio de sur a norte hasta desembocar en el mar Mediterráneo.

Las áreas cercanas al Nilo, especialmente su valle y su delta, reúnen las tierras más productivas y la mayor concentración de habitantes. En esa región se encuentran importantes ciudades, como El Cairo y Alejandría, además de numerosas zonas destinadas a la producción agrícola.

Clima, naturaleza y las ciudades más importantes de Egipto

Las condiciones climáticas están marcadas por el predominio del desierto. Durante el verano las temperaturas suelen ser muy elevadas, especialmente en el interior del país, mientras que los inviernos presentan registros más moderados. Las precipitaciones son poco frecuentes y se concentran principalmente en la franja costera del mar Mediterráneo.

La mayor parte de la vegetación se desarrolla en las zonas cercanas al río Nilo y en algunos oasis, donde las condiciones permiten la producción agrícola y el crecimiento de distintas especies de árboles y plantas. La fauna también se adaptó al ambiente árido, con mamíferos, aves, reptiles y peces.

Además de su importancia histórica, Egipto es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Ciudades como El Cairo, Alejandría, Guiza, Lúxor, Asuán, Sharm el-Sheij y Hurghada reciben cada año a millones de visitantes atraídos por sus monumentos, sus playas, sus paisajes y su enorme valor cultural.