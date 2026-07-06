Dónde queda Egipto: mapa, ubicación e idioma del país que juega el Mundial 2026
El seleccionado egipcio, comandado por Hossam Hassan, choca con Argentina este martes, desde las 13, en Atalanta. Los detalles en la nota.
Egipto atraviesa uno de los mejores momentos de su historia futbolística en el Mundial 2026. Tras finalizar segundo en el Grupo G y eliminar por penales a Australia en 16avos de final, el conjunto comandado por Hossam Hassan se enfrentará este martes a Argentina por los octavos de final con un solo objetivo: clasificar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.
Más allá del fútbol, Egipto ocupa un lugar central en la historia de la humanidad. Situado entre África y Asia, fue el escenario de una de las civilizaciones más antiguas del planeta y alberga algunos de los monumentos más famosos del mundo, como las pirámides de Guiza, la Gran Esfinge y los templos de Lúxor.
Dónde queda Egipto y qué idioma se habla
Egipto se encuentra en una ubicación geográfica particular, ya que su territorio se extiende entre dos continentes. La mayor parte del país está situada en el noreste de África, mientras que la península del Sinaí forma parte de Asia.
Comparte fronteras con Sudán, Libia, Israel y la Franja de Gaza, además de tener salida al mar Mediterráneo y al mar Rojo. Gracias a esta posición, desde hace siglos desempeña un papel clave como punto de conexión entre África, Asia y Europa, tanto en el comercio como en los intercambios culturales.
El idioma oficial es el árabe estándar moderno, utilizado en los organismos públicos, las escuelas y los medios de comunicación. No obstante, en la vida cotidiana predomina el árabe egipcio, una variante hablada por la mayoría de la población y conocida en el mundo árabe.
El río Nilo, el desierto y la geografía que explica el país
Gran parte de la superficie está cubierta por el desierto, aunque el río Nilo es el principal recurso natural del país y fue determinante para el desarrollo de su población a lo largo de la historia. Su recorrido atraviesa el territorio de sur a norte hasta desembocar en el mar Mediterráneo.
Las áreas cercanas al Nilo, especialmente su valle y su delta, reúnen las tierras más productivas y la mayor concentración de habitantes. En esa región se encuentran importantes ciudades, como El Cairo y Alejandría, además de numerosas zonas destinadas a la producción agrícola.
Clima, naturaleza y las ciudades más importantes de Egipto
Las condiciones climáticas están marcadas por el predominio del desierto. Durante el verano las temperaturas suelen ser muy elevadas, especialmente en el interior del país, mientras que los inviernos presentan registros más moderados. Las precipitaciones son poco frecuentes y se concentran principalmente en la franja costera del mar Mediterráneo.
La mayor parte de la vegetación se desarrolla en las zonas cercanas al río Nilo y en algunos oasis, donde las condiciones permiten la producción agrícola y el crecimiento de distintas especies de árboles y plantas. La fauna también se adaptó al ambiente árido, con mamíferos, aves, reptiles y peces.
Además de su importancia histórica, Egipto es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Ciudades como El Cairo, Alejandría, Guiza, Lúxor, Asuán, Sharm el-Sheij y Hurghada reciben cada año a millones de visitantes atraídos por sus monumentos, sus playas, sus paisajes y su enorme valor cultural.
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