Esto es lo que tenés que saber del nuevo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El seleccionado comandado por Hossam Hassan busca los cuartos de final por primera vez en su historia, este martes, cuando enfrente a Argentina. Los detalles en la nota.
El seleccionado de Egipto atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en mundiales. Integró el Grupo G junto con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda y avanzó a los 16avos de final luego de culminar en la segunda posición. En dicha instancia, eliminó a Australia desde los doce pasos y ahora busca avanzar a los cuartos de final por primera vez en su historia.
Más allá del verde césped, el país, situado entre África y Asia, fue el escenario de una de las civilizaciones más antiguas y cuenta con algunos de los monumentos más famosos del mundo, como lo son las pirámides de Guiza, la Gran Esfinge y los templos de Lúxor.
Dónde queda Egipto y qué idioma se habla
Egipto se encuentra entre dos continentes: la mayor parte de su territorio está en el noreste de África, mientras que una porción menor, la península del Sinaí, pertenece al continente asiático.
Limita con Libia, Sudán, Israel y la Franja de Gaza, y además cuenta con acceso al mar Mediterráneo y al mar Rojo. Esta posición lo convierte en un punto clave de conexión entre África, Asia y Europa, lo que históricamente le dio un rol importante en el comercio y el intercambio entre regiones.
Por otro lado, el idioma oficial es el árabe estándar moderno, utilizado en los organismos públicos, las escuelas y los medios de comunicación. Sin embargo, en la vida cotidiana predomina el árabe egipcio, una variante hablada por la mayoría de la población y conocida en el mundo árabe.
El río Nilo, el desierto y la geografía que explica el país
La mayor parte del territorio está dominada por el desierto. En ese contexto, el río Nilo es el elemento natural más importante del país, ya que fue clave para el asentamiento y desarrollo de la población a lo largo de la historia.
Este río recorre el país de sur a norte hasta llegar al mar Mediterráneo. A su alrededor, especialmente en su valle y en el delta, se ubican las tierras más fértiles y productivas, donde también se concentra la mayor parte de los habitantes.
En esta región se encuentran las ciudades más importantes como El Cairo y Alejandría, junto con numerosas áreas dedicadas a la actividad agrícola.
Clima, naturaleza y las ciudades más importantes de Egipto
El clima de Egipto es mayormente desértico, lo que provoca temperaturas muy altas durante el verano, sobre todo en las zonas del interior. En cambio, los inviernos son más suaves y agradables.
La vegetación se desarrolla principalmente en los alrededores del río Nilo, donde es posible la agricultura. Por otro lado, la fauna del país también está adaptada a estas condiciones áridas e incluye diferentes tipos de mamíferos, aves, reptiles y peces.
Por otro lado, Egipto tiene una fuerte presencia turística: destinos como El Cairo, Alejandría, Guiza, Lúxor, Asuán, Sharm el-Sheij y Hurghada reciben millones de visitantes cada año, atraídos por su patrimonio histórico, sus paisajes y su riqueza cultural.
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