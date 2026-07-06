Esto es lo que tenés que saber del nuevo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El río Nilo, el desierto y la geografía que explica el país

La mayor parte del territorio está dominada por el desierto. En ese contexto, el río Nilo es el elemento natural más importante del país, ya que fue clave para el asentamiento y desarrollo de la población a lo largo de la historia.

Este río recorre el país de sur a norte hasta llegar al mar Mediterráneo. A su alrededor, especialmente en su valle y en el delta, se ubican las tierras más fértiles y productivas, donde también se concentra la mayor parte de los habitantes.

En esta región se encuentran las ciudades más importantes como El Cairo y Alejandría, junto con numerosas áreas dedicadas a la actividad agrícola.

Clima, naturaleza y las ciudades más importantes de Egipto

El clima de Egipto es mayormente desértico, lo que provoca temperaturas muy altas durante el verano, sobre todo en las zonas del interior. En cambio, los inviernos son más suaves y agradables.

La vegetación se desarrolla principalmente en los alrededores del río Nilo, donde es posible la agricultura. Por otro lado, la fauna del país también está adaptada a estas condiciones áridas e incluye diferentes tipos de mamíferos, aves, reptiles y peces.

Por otro lado, Egipto tiene una fuerte presencia turística: destinos como El Cairo, Alejandría, Guiza, Lúxor, Asuán, Sharm el-Sheij y Hurghada reciben millones de visitantes cada año, atraídos por su patrimonio histórico, sus paisajes y su riqueza cultural.