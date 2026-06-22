Quién es el futbolista de Austria que sufrió una fractura de mandíbula y jugará ante Argentina con una máscara
Stefan Posch se perfila para enfrentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 con una férula facial, tras fracturarse la mandíbula en el debut de Austria.
Austria ultima detalles para enfrentar a la Selección Argentina por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y en las últimas horas recibió una noticia alentadora. El defensor Stefan Posch, que había encendido las alarmas tras sufrir una fractura de mandíbula en el debut ante Jordania, se perfila para estar disponible este lunes en Dallas gracias a una férula facial especialmente diseñada para proteger la zona afectada.
La novedad fue confirmada por medios austríacos luego del último entrenamiento del equipo de Ralf Rangnick en Santa Bárbara, California, antes del viaje hacia Texas. Según informó la ORF, Posch trabajó a la par del resto del plantel y su presencia aparece como una posibilidad concreta para el cruce frente al conjunto de Lionel Scaloni, en uno de los partidos más importantes de la segunda jornada del grupo.
El lateral derecho había terminado golpeado en el estreno mundialista frente a Jordania, luego de un choque con el arquero rival que le provocó una lesión en la mandíbula. En un primer momento, la preocupación en Austria fue importante porque se temió que el futbolista pudiera perderse lo que restaba del torneo, pero la evolución fue positiva y el cuerpo médico descartó una cirugía inmediata.
A partir de esa decisión, se aceleró la confección de una protección especial para que pudiera volver a jugar cuanto antes. De acuerdo al reporte de la televisión pública austríaca, la férula fue diseñada en Los Ángeles y fabricada durante la noche en Phoenix, Arizona, con el objetivo de que Posch pudiera probarla en los entrenamientos previos al partido con Argentina.
Durante la práctica, el futbolista se mostró primero con una férula mandibular y luego evaluó el uso de la máscara protectora completa. La decisión final dependerá de cómo se sienta en las horas previas al encuentro y de si el dolor le permite competir con normalidad, aunque en Austria son optimistas y creen que podrá estar desde el arranque o, al menos, integrar la convocatoria.
Rangnick recupera piezas antes del duelo con la Selección Argentina
La presencia de Posch no fue la única buena noticia para el cuerpo técnico austríaco. En el entrenamiento del sábado también trabajaron junto al grupo David Alaba y Alessandro Schöpf, que venían realizando tareas diferenciadas por precaución. Ambos se movieron con normalidad y estarán disponibles para el partido en el AT&T Stadium de Arlington, donde Austria buscará dar el golpe ante el campeón del mundo.
De todos modos, Rangnick sí tiene una baja confirmada: Christoph Baumgartner quedó descartado por una lesión muscular y no podrá estar frente a la Albiceleste. Su ausencia obliga al entrenador a retocar el equipo y, si finalmente Posch no responde bien con la férula, una de las variantes que maneja es retrasar a Konrad Laimer al lateral derecho y sumar al juvenil Paul Wanner en la mitad de la cancha.
Austria llega a este compromiso después de vencer 3-1 a Jordania en su estreno, mientras que Argentina debutó con una goleada 3-0 sobre Argelia. Con ambos seleccionados en lo más alto del grupo, el choque de este lunes en Dallas puede resultar determinante para empezar a definir la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
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