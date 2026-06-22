Quién es el futbolista de Austria que sufrió una fractura de mandíbula y jugará ante Argentina con una máscara

Durante la práctica, el futbolista se mostró primero con una férula mandibular y luego evaluó el uso de la máscara protectora completa. La decisión final dependerá de cómo se sienta en las horas previas al encuentro y de si el dolor le permite competir con normalidad, aunque en Austria son optimistas y creen que podrá estar desde el arranque o, al menos, integrar la convocatoria.

Rangnick recupera piezas antes del duelo con la Selección Argentina

La presencia de Posch no fue la única buena noticia para el cuerpo técnico austríaco. En el entrenamiento del sábado también trabajaron junto al grupo David Alaba y Alessandro Schöpf, que venían realizando tareas diferenciadas por precaución. Ambos se movieron con normalidad y estarán disponibles para el partido en el AT&T Stadium de Arlington, donde Austria buscará dar el golpe ante el campeón del mundo.

De todos modos, Rangnick sí tiene una baja confirmada: Christoph Baumgartner quedó descartado por una lesión muscular y no podrá estar frente a la Albiceleste. Su ausencia obliga al entrenador a retocar el equipo y, si finalmente Posch no responde bien con la férula, una de las variantes que maneja es retrasar a Konrad Laimer al lateral derecho y sumar al juvenil Paul Wanner en la mitad de la cancha.

Austria llega a este compromiso después de vencer 3-1 a Jordania en su estreno, mientras que Argentina debutó con una goleada 3-0 sobre Argelia. Con ambos seleccionados en lo más alto del grupo, el choque de este lunes en Dallas puede resultar determinante para empezar a definir la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.