Quién es Facundo Medina, el 25 de la Selección Argentina que nació en Villa Fiorito como Diego Maradona

A pesar de que su posición habitual y natural en Europa es la de marcador central zurdo, posee la experiencia necesaria para proyectarse como lateral por la izquierda, una zona donde la Albiceleste carecía de alternativas naturales tras la lesión del ex-Independiente. De hecho, Scaloni ya lo había probado en esa misma demarcación durante el último partido amistoso de preparación frente a Islandia.