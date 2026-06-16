Quién es Facundo Medina, el 25 de la Selección Argentina que nació en Villa Fiorito como Diego Maradona
El defensor Facundo Medina jugará desde el arranque en el debut de la Copa del Mundo en lugar del lesionado Nicolás Tagliafico. Conocé su historia.
La Selección Argentina enfrenta a Argelia en Kansas City en el camino en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y quedó descartado. Ante esta baja, Lionel Scaloni eligió a Facundo Medina para ocupar el sector izquierdo de la defensa.
¿Quién es Facundo Medina, el reemplazante de Tagliafico?
Nacido en Villa Fiorito, el mismo barrio humilde que vio crecer a Diego Armando Maradona, Facundo Medina es un polifuncional defensor de 27 años que actualmente milita en el Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia. El futbolista, que utilizará la camiseta número 25 en este certamen, asoma como la solución ideal para el cuerpo técnico debido a su notable versatilidad táctica para adaptarse a las necesidades del equipo.
A pesar de que su posición habitual y natural en Europa es la de marcador central zurdo, posee la experiencia necesaria para proyectarse como lateral por la izquierda, una zona donde la Albiceleste carecía de alternativas naturales tras la lesión del ex-Independiente. De hecho, Scaloni ya lo había probado en esa misma demarcación durante el último partido amistoso de preparación frente a Islandia.
La trayectoria del defensor de la Selección Argentina
El camino del jugador de la Selección Argentina en el fútbol profesional cuenta con un recorrido de constante superación y valiosa experiencia internacional:
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Inicios en el país: Realizó todas las divisiones inferiores en River Plate, pero terminó haciendo su debut oficial en la Primera División vistiendo la camiseta de Talleres de Córdoba en el año 2018.
Desembarco en Europa: Su gran nivel en el conjunto cordobés le permitió dar el salto al Viejo Continente para jugar en el Lens de Francia, club donde sus grandes actuaciones llamaron la atención del cuerpo técnico nacional.
Presente en Francia: En julio de 2025, fue transferido al Olympique de Marsella, donde se consolidó como una de las piezas fijas de la defensa.
Historial con la Albiceleste: Debutó formalmente el 10 de octubre de 2020 ante Bolivia por las Eliminatorias y lleva disputados nueve partidos totales con la camiseta argentina.
IMPORTANTE: Dónde relata Mariano Closs a la Selección Argentina vs. Argelia
De esta manera, el aguerrido defensor tendrá la oportunidad más importante de su carrera al realizar su debut absoluto en una Copa del Mundo este martes frente al combinado africano. Por su parte, el cuerpo técnico encendió las alarmas pero confía en que Tagliafico pueda recuperarse a tiempo para el segundo duelo del Grupo frente a Austria, programado para el próximo 22 de junio.
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