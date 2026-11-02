El día después de perder el Superclásico: cómo sigue la agenda del River de Leonardo Ponzio
Tras la dura derrota ante Boca, el plantel dio vuelta la página y comenzó a preparar el duelo ante Aldosivi. El DT debe definir los sustitutos de Montiel y Martínez Quarta.
Luego del duro impacto que significó la caída 1-0 ante Boca en La Bombonera y la marejada de protestas por los fallos arbitrales, River dio vuelta la página y reanudó los entrenamientos. Con la mira puesta en el choque de la última fecha del Torneo Clausura ante el descendido Aldosivi en Mar del Plata, el entrenador Leonardo Ponzio ya trabaja en la reestructuración del once titular.
El principal dolor de cabeza para el León pasa por la zona defensiva, donde sufrirá dos ausencias obligadas por expulsión: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta no podrán estar presentes en el Estadio José María Minella. Ante este panorama, el cuerpo técnico ya definió a sus sustitutos naturales: Giovanni González ocupará el lateral derecho y Lautaro Rivero se meterá en la zaga central.
River entrena con cambios obligados y una duda clave tras perder el Superclásico
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La gran incógnita de la semana pasa por la evolución física de Aníbal Moreno. El mediocampista central se perdió el Superclásico debido a una molestia lumbar que le impidió trabajar con normalidad y su presencia en Mar del Plata está en duda. Ponzio deberá evaluar si lo arriesga desde el arranque o si decide preservarlo para que llegue al cien por cien al cruce de octavos de final de los playoffs, considerando que al juvenil Lucas Silva le costó asentarse en el eje del campo durante el clásico.
De no mediar nuevos imprevistos físicos en los próximos días, el resto de la formación mantendrá la estructura base que viene sumando rodaje, con Tomás Galván y Tobías Andrada en la contención, acompañando a la dupla de gestación integrada por Thiago Almada y Ángel Correa por detrás del único delantero referente, Lucas Beltrán.
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