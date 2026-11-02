El día después de perder el Superclásico: cómo sigue la agenda del River de Leonardo Ponzio

La gran incógnita de la semana pasa por la evolución física de Aníbal Moreno. El mediocampista central se perdió el Superclásico debido a una molestia lumbar que le impidió trabajar con normalidad y su presencia en Mar del Plata está en duda. Ponzio deberá evaluar si lo arriesga desde el arranque o si decide preservarlo para que llegue al cien por cien al cruce de octavos de final de los playoffs, considerando que al juvenil Lucas Silva le costó asentarse en el eje del campo durante el clásico.