Harry Kane llenó de elogios a Lionel Messi antes del duelo entre Argentina e Inglaterra: qué dijo

“Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, sostuvo.

El goleador también hizo referencia al particular estilo de juego del rosarino y explicó por qué considera que continúa siendo determinante incluso sin realizar un gran despliegue físico durante los partidos. “La gente juega al fútbol de muchas maneras diferentes, y a la gente le gusta generalizar y decir que tiene que ser de una forma u otra. La gente dice: ‘Tenés que correr tanto’. ¿Hay mucha gente que pueda hacerlo como él? Absolutamente no, porque no podés salirte con la tuya”, afirmó.

Más adelante profundizó sobre la influencia que Messi ejerce dentro del funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni y advirtió que esa confianza colectiva potencia todavía más el rendimiento del campeón del mundo. “Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”, explicó.

Además de referirse al rival, Kane también mostró plena confianza en las posibilidades de Inglaterra de alcanzar una nueva final mundialista. El delantero destacó el recorrido realizado por su selección durante el torneo y aseguró que el plantel tiene argumentos suficientes para competir de igual a igual con cualquier adversario. “Creo que sé lo que podemos lograr como equipo, y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos al entrar. Y con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado”, manifestó.

En el plano individual, el atacante del Bayern Múnich también valoró el momento que atraviesa desde el punto de vista goleador. Convencido de su presente, explicó que se siente especialmente peligroso cuando recibe la pelota dentro del área. “Siento que, especialmente esta temporada, me siento sumamente peligroso alrededor del área del penal, en esa zona, sin importar cuántos defensores haya. Si me dan el balón por ahí, siento que puedo ser efectivo”, aseguró.