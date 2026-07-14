Harry Kane llenó de elogios a Lionel Messi antes del duelo entre Argentina e Inglaterra: qué dijo
El capitán inglés analizó la semifinal del Mundial 2026, destacó la vigencia del capitán argentino y aseguró que enfrentarlo representa un desafío especial.
La cuenta regresiva para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 ya está en marcha y los protagonistas comenzaron a palpitar un encuentro que promete quedar marcado en la historia. A horas del choque entre Argentina e Inglaterra, Harry Kane habló sobre el desafío que tendrá el seleccionado británico y no escatimó elogios hacia Lionel Messi, a quien calificó como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
El delantero, máximo referente ofensivo de Los Tres Leones, brindó una entrevista a ITV Sport en la que analizó el presente de ambas selecciones y destacó la dimensión que tiene enfrentar al capitán argentino en una instancia decisiva de la Copa del Mundo. Para el goleador, la posibilidad de medirse con la Pulga" representa un acontecimiento especial por la trayectoria del rosarino y por un dato particular: nunca antes el astro argentino había enfrentado a Inglaterra en un partido oficial de esta magnitud durante su extensa carrera.
Albicelestes e ingleses volverán a enfrentarse por los puntos después de más de dos décadas. El último antecedente en un Mundial se remonta a la fase de grupos de Corea-Japón 2002, cuando los europeos se impusieron por 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham.
Las declaraciones de Harry Kane ante de la semifinal contra Argentina en el Mundial 2026
“Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”, expresó el atacante inglés al comenzar su análisis sobre el número 10 argentino. Luego agregó: “Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”.
Pese a la enorme admiración que manifestó por Messi, Kane dejó en claro que la preparación del conjunto inglés no pasa exclusivamente por controlar al capitán albiceleste. Según explicó, el verdadero desafío será enfrentar a un seleccionado que llega consolidado y con un funcionamiento colectivo muy aceitado.
“Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, sostuvo.
El goleador también hizo referencia al particular estilo de juego del rosarino y explicó por qué considera que continúa siendo determinante incluso sin realizar un gran despliegue físico durante los partidos. “La gente juega al fútbol de muchas maneras diferentes, y a la gente le gusta generalizar y decir que tiene que ser de una forma u otra. La gente dice: ‘Tenés que correr tanto’. ¿Hay mucha gente que pueda hacerlo como él? Absolutamente no, porque no podés salirte con la tuya”, afirmó.
Más adelante profundizó sobre la influencia que Messi ejerce dentro del funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni y advirtió que esa confianza colectiva potencia todavía más el rendimiento del campeón del mundo. “Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”, explicó.
Además de referirse al rival, Kane también mostró plena confianza en las posibilidades de Inglaterra de alcanzar una nueva final mundialista. El delantero destacó el recorrido realizado por su selección durante el torneo y aseguró que el plantel tiene argumentos suficientes para competir de igual a igual con cualquier adversario. “Creo que sé lo que podemos lograr como equipo, y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos al entrar. Y con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado”, manifestó.
En el plano individual, el atacante del Bayern Múnich también valoró el momento que atraviesa desde el punto de vista goleador. Convencido de su presente, explicó que se siente especialmente peligroso cuando recibe la pelota dentro del área. “Siento que, especialmente esta temporada, me siento sumamente peligroso alrededor del área del penal, en esa zona, sin importar cuántos defensores haya. Si me dan el balón por ahí, siento que puedo ser efectivo”, aseguró.
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