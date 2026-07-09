Quién es Joao Pinheiro, el polémico árbitro portugués designado para Argentina vs. Suiza

En el plano europeo, consolidó gran parte de su carrera en los torneos de la UEFA. Hizo su debut en la Champions League en la temporada 2022/23 y, a partir de allí, sumó rodaje en partidos de alto calibre, incluidos duelos de eliminación directa.

La polémica en la última Champions League

Su antecedente reciente más resonante ocurrió en la semifinal de vuelta de la última Champions entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain.

A los 30 minutos de la primera mitad, con el equipo francés arriba por 1-0, Pinheiro obvió un claro penal para los alemanes tras una mano en el área de su compatriota João Neves, desatando la protesta unánime del banco bávaro. Para colmo, desde el VAR tampoco le dieron el aviso para repasar la acción en la pantalla.

A pesar de ese episodio, arrastra una extensa trayectoria internacional que se inició en 2016. Entre sus partidos destacados figura la final de la Supercopa que disputaron el PSG y el Tottenham en agosto del año pasado, un encuentro donde amonestó a cuatro futbolistas y mantuvo un perfil bajo.

Para el cruce de este sábado, el portugués liderará una terna de su mismo país, secundado por los líneas Bruno Jesus y Luciano Maia, mientras que el canadiense Drew Fischer completará el equipo arbitral como cuarto juez.