Quién es Joao Pinheiro, el polémico árbitro portugués designado para Argentina vs. Suiza
La FIFA lo designó para dirigir el partido entre la Selección Argentina y Suiza este sábado, en Kansas City. ¿Cuál fue su polémica en la Champions League?
En las últimas horas, se conoció que la FIFA designó al portugués João Pinheiro para dirigir el partido entre la Selección Argentina y Suiza este sábado a las 22 en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. Aunque el árbitro ya impartió justicia en un encuentro de los helvéticos, este será su debut absoluto dirigiendo a la Albiceleste.
Si bien cuenta con un amplio recorrido en torneos de la UEFA, Pinheiro viene de quedar en el ojo de la tormenta por una fuerte polémica en la pasada Champions League.
Quién es Joao Pinheiro, el árbitro designado por FIFA para Argentina vs. Suiza
Nacido en Vila Nova de Famalicão, el árbitro de 38 años es una figura recurrente en el fútbol europeo y posee un recorrido consolidado en torneos de élite. Su debut en la máxima categoría portuguesa fue en 2015, iniciando una carrera en constante ascenso.
En esta Copa del Mundo, que representa su primera experiencia mundialista, ya sumó rodaje: dirigió el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia en la fase de grupos, partido donde amonestó a tres jugadores y expulsó al defensor Tarik Muharemovic.
Posteriormente, estuvo a cargo del cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, en el cual mostró dos tarjetas amarillas.
En el plano europeo, consolidó gran parte de su carrera en los torneos de la UEFA. Hizo su debut en la Champions League en la temporada 2022/23 y, a partir de allí, sumó rodaje en partidos de alto calibre, incluidos duelos de eliminación directa.
La polémica en la última Champions League
Su antecedente reciente más resonante ocurrió en la semifinal de vuelta de la última Champions entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain.
A los 30 minutos de la primera mitad, con el equipo francés arriba por 1-0, Pinheiro obvió un claro penal para los alemanes tras una mano en el área de su compatriota João Neves, desatando la protesta unánime del banco bávaro. Para colmo, desde el VAR tampoco le dieron el aviso para repasar la acción en la pantalla.
A pesar de ese episodio, arrastra una extensa trayectoria internacional que se inició en 2016. Entre sus partidos destacados figura la final de la Supercopa que disputaron el PSG y el Tottenham en agosto del año pasado, un encuentro donde amonestó a cuatro futbolistas y mantuvo un perfil bajo.
Para el cruce de este sábado, el portugués liderará una terna de su mismo país, secundado por los líneas Bruno Jesus y Luciano Maia, mientras que el canadiense Drew Fischer completará el equipo arbitral como cuarto juez.
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