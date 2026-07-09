Estados Unidos saludó a la Argentina por el Día de la Independencia y elogió la gestión de Javier Milei
A través de un mensaje oficial, la administración de Donald Trump definió al país como un "socio indispensable" en la región y ratificó su intención de profundizar la cooperación en distintas áreas estratégicas.
El gobierno de los Estados Unidos saludó a la Argentina por el el Día de la Independencia y destacó el vínculo bilateral construido durante la gestión de Javier Milei.
El secretario de Estado, Marco Rubio, transmitió el saludo en nombre del gobierno estadounidense mediante un comunicado oficial del Departamento de Estado, en el que felicitó al pueblo argentino por la fecha patria y elogió el rumbo adoptado por la administración de La Libertad Avanza.
"En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210.º aniversario de su independencia", expresó el funcionario. Además, sostuvo que, bajo el liderazgo de Milei, la Argentina se convirtió en un aliado clave para "promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".
En ese marco, el funcionario reafirmó el compromiso de Washington de ampliar la cooperación bilateral en sectores considerados estratégicos, entre ellos los minerales críticos, la energía nuclear con fines civiles, el comercio y las inversiones.
"Juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región", afirmó. En ese sentido, consideró que la postura adoptada por la Argentina representa "un ejemplo poderoso" de oposición a la tiranía.
Hacia el final del mensaje, Marco Rubio manifestó su expectativa de que la relación bilateral continúe fortaleciéndose. "De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto", concluyó.
El saludo de la administración estadounidense llegó apenas cinco días después del mensaje que Javier Milei había dedicado a los Estados Unidos por el Día de la Independencia de ese país, celebrado el pasado 4 de julio.
En esa ocasión, el Presidente publicó un texto titulado "Hacer América grande otra vez", en el que estableció un paralelismo entre los valores fundacionales de ambas naciones, al sostener que tanto Estados Unidos como la Argentina fueron concebidos sobre los principios de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.
"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo", había señalado Milei, en un nuevo gesto de respaldo al estrecho alineamiento político y geopolítico que mantiene con la administración de Donald Trump.
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