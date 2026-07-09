Estados Unidos saludó a la Argentina por el Día de la Independencia y elogió la gestión de Javier Milei

Hacia el final del mensaje, Marco Rubio manifestó su expectativa de que la relación bilateral continúe fortaleciéndose. "De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto", concluyó.

El saludo de la administración estadounidense llegó apenas cinco días después del mensaje que Javier Milei había dedicado a los Estados Unidos por el Día de la Independencia de ese país, celebrado el pasado 4 de julio.

En esa ocasión, el Presidente publicó un texto titulado "Hacer América grande otra vez", en el que estableció un paralelismo entre los valores fundacionales de ambas naciones, al sostener que tanto Estados Unidos como la Argentina fueron concebidos sobre los principios de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.

"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo", había señalado Milei, en un nuevo gesto de respaldo al estrecho alineamiento político y geopolítico que mantiene con la administración de Donald Trump.