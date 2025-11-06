Quién es Joaquín Panichelli, la sorpresa de Lionel Scaloni que en River no tuvieron en cuenta

La historia de Joaquín Panichelli parece salida de una película. Hace apenas dos años, el delantero cordobés se marchaba de River sin haber debutado en Primera, y hoy lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1 con nueve goles en once partidos vistiendo la camiseta del Racing de Estrasburgo. El atacante recibió en las últimas horas su primer llamado a la Selección Argentina, luego de que Lionel Scaloni lo incluyera en la lista para la gira de noviembre, donde la Albiceleste enfrentará a Angola.