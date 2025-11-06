Quién es Joaquín Panichelli, la sorpresa de Lionel Scaloni que en River no tuvieron en cuenta
El delantero cordobés de 23 años se fue libre del Millonario en 2023 y hoy brilla en el Racing de Estrasburgo, donde lleva nueve goles en once partidos.
La historia de Joaquín Panichelli parece salida de una película. Hace apenas dos años, el delantero cordobés se marchaba de River sin haber debutado en Primera, y hoy lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1 con nueve goles en once partidos vistiendo la camiseta del Racing de Estrasburgo. El atacante recibió en las últimas horas su primer llamado a la Selección Argentina, luego de que Lionel Scaloni lo incluyera en la lista para la gira de noviembre, donde la Albiceleste enfrentará a Angola.
Panichelli llegó a River en 2019, proveniente de Racing de Córdoba, pero no logró debutar en la Primera División. En 2023, tras una charla con Martín Demichelis, entendió que no iba a tener lugar: el técnico contaba con delanteros consolidados como Rondón, Borja y Beltrán.
“A River solo le agradezco porque yo me quise ir. Había muchos jugadores en mi puesto. En algún momento me gustaría volver, ¿a quién no?”, contó hace unas semanas el atacante, recordando aquel momento de decisión. El cordobés emigró al Alavés de España, pero una lesión lo frenó. Recién en el Mirandés, de la Segunda División, logró recuperar su nivel: allí anotó 21 goles en 44 partidos, convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo.
El Racing de Estrasburgo invirtió 16 millones de euros para quedarse con el 80% de su ficha (River conservó un 20%) y no se equivocó: Panichelli se transformó en el nuevo goleador argentino de Europa. En su primera temporada en la Ligue 1, ya suma 10 goles en 14 encuentros entre el torneo y la Conference League, donde el club francés pelea por avanzar a los octavos de final.
El equipo dirigido por Liam Rosenior, el más joven de las cinco grandes ligas europeas, encontró en Panichelli a su referencia ofensiva. Además, su sociedad con Valentín Barco —también citado por Scaloni— empieza a dar frutos: el ex Boca lo asistió en el 5-0 ante Angers y ambos fueron figuras.
De Estrasburgo a la Selección Argentina
Con apenas 23 años, Panichelli vive el momento más dulce de su carrera. Pocas horas después de su convocatoria, afrontará un nuevo desafío en Europa: el duelo ante el Häcken de Suecia por la Conference League, y luego el clásico ante Lille antes de sumarse a la concentración de la Selección Argentina en España. De quedar libre en River a ser convocado por Scaloni, la historia del cordobés confirma que el fútbol siempre da revancha.
