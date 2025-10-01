Quién es José María Sánchez, el árbitro español que dirigirá Argentina vs. Australia en el Mundial Sub-20

El partido entre Argentina y Australia, válido por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20, tendrá como árbitro principal al español José María Sánchez Martínez, de 41 años. Nacido en Lorca, comenzó a arbitrar en el año 2000, con apenas 17 años, y fue escalando en las diferentes divisiones de la Real Federación Española hasta llegar a LaLiga en 2015. Desde entonces, ha dirigido partidos de primer nivel en el fútbol español y se consolidó como uno de los árbitros de mayor confianza.