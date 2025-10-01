Quién es José María Sánchez, el árbitro español que dirigirá Argentina vs. Australia en el Mundial Sub-20
El juez de 41 años, con experiencia en LaLiga y torneos internacionales, fue designado para impartir justicia en el duelo por el Grupo D en Valparaíso.
El partido entre Argentina y Australia, válido por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20, tendrá como árbitro principal al español José María Sánchez Martínez, de 41 años. Nacido en Lorca, comenzó a arbitrar en el año 2000, con apenas 17 años, y fue escalando en las diferentes divisiones de la Real Federación Española hasta llegar a LaLiga en 2015. Desde entonces, ha dirigido partidos de primer nivel en el fútbol español y se consolidó como uno de los árbitros de mayor confianza.
En 2017 fue designado como internacional FIFA y dos años más tarde tuvo su primera experiencia con la Selección Argentina, en un amistoso ante Venezuela.
Sánchez Martínez ya estuvo presente en la Copa del Mundo Sub 20 de 2023, aunque no llegó a dirigir al conjunto argentino. En esta edición de Chile 2025, ya impartió justicia en la victoria de Paraguay 3-2 frente a Panamá, duelo en el que mostró cinco tarjetas amarillas. Además, en la temporada actual dirigió tres partidos de LaLiga, dos de Champions League y uno de Europa League, con un saldo de 19 amonestaciones y dos expulsiones por doble amarilla.
Argentina busca la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20
El equipo de Diego Placente llega al partido con la motivación de haber debutado con triunfo 3-1 sobre Cuba. Si logra vencer a Australia y se da un empate entre Italia y Cuba, la Albiceleste asegurará su lugar en los octavos de final del Mundial Sub 20 que la tiene cómo una de las grandes candidatas a quedarse con el título.
La probable formación de Argentina vs. Australia por la fecha 2 del Mundial Sub 20
La Selección Argentina podría saltar al terreno de juego en Valparaíso con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba y Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni y Santino Andino; Alejo Sarco.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario