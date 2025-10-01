La frontera, un colador: así se cruza de Argentina a Bolivia sin control
El paso desde La Quiaca se puede realizar de forma ilegal, pese a la presencia del alambrado y el puesto fronterizo.
Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los implicados en el triple crimen narco de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, fue detenido en hostal de Villazón, Bolivia, ciudad que limita con La Quiaca, en la provincia de Jujuy. El paso en la frontera norte, pese a la presencia del alambrado y el puesto de Migraciones, puede realizarse sin ningún tipo de control.
De esto dan cuenta las imágenes tomadas este miércoles por C5N desde el lugar, donde se pueden observar los incontables pasos no habilitados desde Argentina hacia Bolivia sin ningún tipo de control.
Uno de los cruces se ubica a unos escasos doscientos metros de la Terminal de Ómnibus de La Quiaca, donde a diario llegan micros provenientes de todas partes del país. Allí, las personas pueden acceder por un camino empinado de tierra, cruzar un río con muy poco caudal y pasar de esta forma al país vecino. Del otro lado se encuentra la ciudad boliviana de Villazón.
En esa zona no existe ningún tipo de control de migraciones, aunque por momentos del día sí se aprecia la presencia de personal de Gendarmería Nacional, según informó el periodista Darío Jurado, presente en el lugar.
En las imágenes tomadas este miércoles por la tarde incluso se puede ver a los ciudadanos cruzando de forma ilegal entre un país a otro con carros, bolsas y mercadería. Todo sucede a 150 metros del control migratorio.
Por la Ruta Nacional 9, conocida a esa altura como la Avenida Circunvalación, todavía permanece el cerco de alambrado metálico que establece la frontera entre las ciudades de La Quiaca y Villazón. La construcción, ordenada por el Gobierno argentino, se inició en noviembre del año pasado y terminó recién a fines de julio de este año.
La delimitación tiene una extensión que abarca desde las vías del desaparecido ferrocarril Belgrano hasta la avenida España, la misma donde a pocos metros está la terminal de micros.
El cerco, a su vez, presenta varias roturas que parecen ahora casi innecesarias, ya que si se continúa por la misma Avenida Circunvalación, el ingreso a Bolivia se puede realizar caminando.
¿Cuánto se tarda en cruzar de forma ilegal de Argentina a Bolivia? Desde el puesto fronterizo de migraciones ubicado sobre Avenida Circunvalación, bajando por una calle de tierra y hasta llegar al Río De la Quiaca, que en esta épica permanece casi seco, se tarda tan solo 7 minutos.
