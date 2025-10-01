La frontera, un colador: así se cruza de Argentina a Bolivia sin control

En las imágenes tomadas este miércoles por la tarde incluso se puede ver a los ciudadanos cruzando de forma ilegal entre un país a otro con carros, bolsas y mercadería. Todo sucede a 150 metros del control migratorio.

Por la Ruta Nacional 9, conocida a esa altura como la Avenida Circunvalación, todavía permanece el cerco de alambrado metálico que establece la frontera entre las ciudades de La Quiaca y Villazón. La construcción, ordenada por el Gobierno argentino, se inició en noviembre del año pasado y terminó recién a fines de julio de este año.

La delimitación tiene una extensión que abarca desde las vías del desaparecido ferrocarril Belgrano hasta la avenida España, la misma donde a pocos metros está la terminal de micros.

El cerco, a su vez, presenta varias roturas que parecen ahora casi innecesarias, ya que si se continúa por la misma Avenida Circunvalación, el ingreso a Bolivia se puede realizar caminando.

¿Cuánto se tarda en cruzar de forma ilegal de Argentina a Bolivia? Desde el puesto fronterizo de migraciones ubicado sobre Avenida Circunvalación, bajando por una calle de tierra y hasta llegar al Río De la Quiaca, que en esta épica permanece casi seco, se tarda tan solo 7 minutos.

Embed - TRIPLE CRIMEN NARCO: C5N, EN VIVO DESDE LA FRONTERA