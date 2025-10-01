¿Conviene comprar celulares en Argentina o traerlos con envío exterior? Lo que conviene
Es importante tener en cuenta diferentes puntos importantes, como costos, envíos y tiempos de entrega si la adquisición es online. Los detalles en la nota.
La compra de un nuevo celular se volvió una costumbre en estos tiempo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Lo que antes se hacía en 4 o 5 años, hoy se lleva a cabo en 24 meses. Por este motivo, cada vez son más las personas que destinan su dinero a la adquisición de un dispositivo móvil.
Durante el último tiempo, las tiendas online comenzaron a jugar un rol clave en la compra de teléfonos. Diferentes empresas ofrecen celulares nuevos a precios relativamente bajos en comparación con las tiendas físicas, inclinando la balanza y ganando nuevos compradores. No obstante, es importante considerar varios aspectos determinantes, como costos de envío y tiempos de entrega.
Qué es lo que conviene hacer
Con la nueva normativa, comprar productos del exterior por menos de 400 dólares es más conveniente, ya que solo se paga el 21% de IVA, mientras que para artículos más caros se mantiene el 38% de arancel más IVA sobre la diferencia que supere los 400 dólares.
Esto significa que traer productos económicos puede resultar más barato que adquirirlos en la Argentina, pero en el caso de productos costosos, el ahorro puede ser mínimo o incluso nulo debido a los impuestos y los costos de envío.
De esta manera, conviene importar artículos de menor valor y evaluar los de mayor precio, considerando también las opciones locales, ya que algunas tiendas nacionales son más convenientes para el bolsillo del consumidor.
En la actualidad, los celulares se volvieron indispensables para la rutina diaria, no solo como herramienta de comunicación, sino también para trabajo, estudio y hasta entretenimiento. Por este motivo, elegir dónde comprarlos es fundamental para no golpear el bolsillo.
