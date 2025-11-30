Franco Colapinto, con bronca tras el Gran Premio de Qatar: "No tengo confianza la verdad"

Tras la carrera, Colapinto fue contundente al describir su rendimiento: “No tuve mucho ritmo, no había mucho pese a los cambios que hicimos. Fue duro, hay que tratar de entender más todo después del fin de semana. Fue un día difícil, ayer fue duro, hoy creo que en general fue mejor, pero estoy patinando mucho. No encontré lo que quería en todo el fin de semana, espero que nos vaya mejor en Abu Dhabi, está siendo un fin de semana difícil. No encuentro ritmo, no tengo confianza la verdad”.