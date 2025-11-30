Franco Colapinto, con bronca tras el Gran Premio de Qatar: "No tengo confianza la verdad"
El piloto argentino finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar, pero se mostró autocrítico y admitió que no encontró ritmo ni confianza en un fin de semana complejo para Alpine.
El Gran Premio de Qatar dejó sentimientos encontrados para Franco Colapinto. Si bien logró remontar desde el pit lane y terminó 14°, por delante de su compañero Pierre Gasly, el piloto argentino se mostró devastado al analizar un fin de semana que calificó como “muy difícil”. La largada desde boxes llegó después de que Alpine modificara piezas de su monoplaza incumpliendo el parque cerrado.
Tras la carrera, Colapinto fue contundente al describir su rendimiento: “No tuve mucho ritmo, no había mucho pese a los cambios que hicimos. Fue duro, hay que tratar de entender más todo después del fin de semana. Fue un día difícil, ayer fue duro, hoy creo que en general fue mejor, pero estoy patinando mucho. No encontré lo que quería en todo el fin de semana, espero que nos vaya mejor en Abu Dhabi, está siendo un fin de semana difícil. No encuentro ritmo, no tengo confianza la verdad”.
En la misma línea, agregó: “Lo positivo es que queda una sola carrera. Ojalá que ya termine la temporada, queda poco, último esfuerzo con el equipo y la fábrica, y a cerrar bien el año”. También analizó las características del circuito: “Es un circuito que no permite error, la grava no te deja irte un centímetro afuera. Fue una carrera dura, curvas divertidas para mejorar, pero duras también. No dio nada de oportunidades”.
Más allá de la actuación del argentino, el GP de Qatar dejó un cierre encendido en la lucha por el título. Max Verstappen ganó en Lusail y estiró la definición del campeonato, que podría resolverse recién en Abu Dhabi. Lando Norris sigue como líder con 396 puntos, pero ahora siente la presión: Oscar Piastri lo sigue con 374 y Verstappen quedó a solo 25 unidades con 371.
George Russell aparece cuarto con 301 puntos, ya sin chances matemáticas. La temporada 2025 registró varios cambios de liderazgo: Piastri dominó gran parte del año, luego Norris tomó la punta y ahora Verstappen sueña con quitarle la corona en la última fecha. El próximo domingo 7 de diciembre desde las 10 (hora argentina) se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo y Colapinto buscará cerrar su temporada de debut con mejores sensaciones.
Así quedaron las primeras posiciones
1. Lando Norris – 396 pts
2. Oscar Piastri – 374 pts
3. Max Verstappen – 371 pts
4. George Russell – 301 pts
5. Charles Leclerc – 226 pts
6. Lewis Hamilton – 152 pts
7. Kimi Antonelli – 140 pts
8. Alexander Albon – 73 pts
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario