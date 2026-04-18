Quién es María Pía Camuglia Yost, la niña de 10 años que salió campeona mundial de patín

Luego de consagrarse, la joven compartió un mensaje en sus redes sociales donde resumió el esfuerzo detrás del resultado: “Detrás de esta medalla hay un gran trabajo. Gracias por cada entrenamiento, la dedicación, la paciencia y la motivación. Me siento súper feliz”.

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Entrenamiento y acompañamiento familiar

El logro es fruto de una rutina exigente que involucra a toda la familia. Durante el verano, la patinadora se trasladó a Buenos Aires para realizar una preparación intensiva junto a su entrenadora, con quien trabajó durante enero, febrero y marzo.

Actualmente, combina entrenamientos presenciales con prácticas virtuales. “Viaja todos los fines de semana a Buenos Aires. Entrena sábado y domingo doble turno y en la semana entrena con videollamada con su profe”, explicó Nadia.

Además, los traslados dentro de la provincia forman parte del día a día. “Vamos hasta Rosario para que pueda patinar mientras hace la videollamada. Somos un gran equipo para ella, porque al ser tan chiquita necesita sí o sí el apoyo de los papás”, agregó.

Equilibrio entre la disciplina y la vida cotidiana

A pesar de la intensidad del entrenamiento, su entorno busca sostener una rutina acorde a su edad. “Tratamos de que tenga una vida normal de 10 años”, señaló su mamá.

En ese sentido, la escuela juega un rol fundamental. “Tenemos un gran apoyo de la institución. Cuando falta, después le explican y le toman las pruebas”, contó. También hay lugar para el juego y la vida social: “Se organiza para jugar con sus amigas. Capaz entrena más tarde y juega antes. Siempre buscamos esos momentos”.

La constancia es otra de sus características. “Ella misma pide ir a entrenar. En verano se levantaba a las 6 de la mañana para practicar temprano por el calor”, concluyó Nadia.

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