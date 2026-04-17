Pica Pica regresa a Buenos Aires con "Mundo Pica Pica", un show para toda la familia
El exitoso trío español regresará del 21 al 25 de julio a calle Corrientes con un show cargado de canciones, humor y juegos para vacaciones de invierno.
“Mundo Pica Pica” ya tiene fecha para reencontrarse con el público argentino. Del 21 al 25 de julio, Pica Pica volverá al Teatro Broadway de Buenos Aires con un nuevo espectáculo que reunirá algunos de los temas más cantados y bailados por los chicos, en una propuesta que también convoca a madres, padres y familias enteras.
Consolidado como uno de los grupos infantiles más elegidos, el fenómeno español regresará con un show que incluirá clásicos como “El Baile De La Fruta”, “La Mané”, “Los Esqueletos”, “La Taza” y muchos más, en una experiencia que promete música, diversión y participación para los más pequeños.
Luego de su sensacional visita en 2025 con “Hola Caracola”, el trío integrado por Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón volverá a la Argentina para reforzar ese vínculo especial que mantiene con su público local, donde se posicionó como uno de los favoritos de los chicos y sus familias.
Además de sus funciones en Buenos Aires, Pica Pica se presentará el 17 de julio en Espacio Quality de Córdoba y el 18 de julio en Bioceres Arena de Rosario, como parte de una gira que también confirma el gran presente internacional del grupo.
Nacido en 2011, Pica Pica logró enorme popularidad gracias a sus espectáculos que combinan canciones clásicas infantiles, humor y juegos que fomentan la creatividad y las habilidades de los niños. Su impacto también se refleja en el mundo digital: cuentan con el Premio Botón Diamante de YouTube por superar los 10 millones de suscriptores y acumulan más de 8 mil millones de visualizaciones en su canal.
Con una gira ininterrumpida por España y Latinoamérica, el grupo reafirma su lugar como uno de los grandes referentes del entretenimiento infantil. Y ahora, con “Mundo Pica Pica”, prepara un esperado regreso para volver a celebrar eso que los define desde hace años: diversión en familia.
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