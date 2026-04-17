Pica Pica regresa a Buenos Aires con "Mundo Pica Pica", un show para toda la familia

Nacido en 2011, Pica Pica logró enorme popularidad gracias a sus espectáculos que combinan canciones clásicas infantiles, humor y juegos que fomentan la creatividad y las habilidades de los niños. Su impacto también se refleja en el mundo digital: cuentan con el Premio Botón Diamante de YouTube por superar los 10 millones de suscriptores y acumulan más de 8 mil millones de visualizaciones en su canal.