Quién es Mohamed Salah, la estrella del próximo rival de la Selección Argentina

Salah es la principal arma de ataque de Egipto.

Esa rutina lo obligó a reducir el tiempo que pasaba en la escuela, ya que su prioridad era aprovechar cada entrenamiento. Años más tarde, el delantero recordó que desde chico su vida estuvo enfocada casi exclusivamente en el fútbol, convencido de que ese esfuerzo lo acercaba a su gran sueño: llegar a la élite del deporte.