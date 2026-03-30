Quién es Oso Martínez, el futbolista que sigue Lionel Scaloni como alternativa para la Selección Argentina
Joaquín “Oso” Martínez, lateral izquierdo del Sevilla con raíces argentinas, aparece en el radar de Scaloni para la Selección Argentina.
La búsqueda de alternativas en el lateral izquierdo continúa siendo una de las prioridades para el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En ese contexto, Lionel Scaloni confirmó que Joaquín Martínez Gauna, conocido como “Oso”, forma parte del grupo de futbolistas que se encuentran bajo observación de cara a la próxima copa del mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
“Lo hemos visto, ha jugado bien y forma parte de una lista que seguimos”, explicó el entrenador en conferencia de prensa en la previa del amistoso frente a Zambia, al referirse al joven defensor que actualmente se desempeña en el Sevilla y viene demostrando cosas muy interesantes en el último tiempo.
Martínez tiene 22 años, nació en España pero cuenta con raíces argentinas, ya que sus padres son oriundos de Santa Fe. Su situación ya fue tomada en cuenta por el área de scouting de la AFA, que mantiene contacto con su entorno ante una posible convocatoria en el futuro.
Presente en Sevilla y proyección a futuro para el Oso Martínez
Durante la temporada 2025/26, el lateral fue promovido al primer equipo del Sevilla, donde comenzó a sumar rodaje en una de las ligas más competitivas del mundo. Hasta el momento, disputó 15 partidos, 10 de ellos como titular, y aportó tres asistencias además de un gol frente al Barcelona. Sin lugar a dudas que se tratan de números más que positivos para un plantel de cara a una competencia tan importante cómo lo es la copa del mundo.
Ante la falta de variantes consolidadas en su posición, el nombre de Oso Martínez aparece como una opción interesante dentro del recambio que analiza el cuerpo técnico de la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026 y en el futuro del equipo.
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