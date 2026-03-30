Quién es Oso Martínez, el futbolista que sigue Lionel Scaloni como alternativa para la Selección Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2038667124483203328?s=20&partner=&hide_thread=false ¿EL NUEVO EUROPIBE? Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que OSO MARTÍNEZ forma parte de una lista que sigue la Selección Argentina. Tiene 22 años, juega de lateral izquierdo en el Sevilla y es español, pero tanto su padre como su madre son argentinos. pic.twitter.com/DtUuJ8sfDW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

Presente en Sevilla y proyección a futuro para el Oso Martínez

Durante la temporada 2025/26, el lateral fue promovido al primer equipo del Sevilla, donde comenzó a sumar rodaje en una de las ligas más competitivas del mundo. Hasta el momento, disputó 15 partidos, 10 de ellos como titular, y aportó tres asistencias además de un gol frente al Barcelona. Sin lugar a dudas que se tratan de números más que positivos para un plantel de cara a una competencia tan importante cómo lo es la copa del mundo.