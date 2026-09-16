Quién es Román Vega, la sorpresa de Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina

El salto a Zenit y una transferencia millonaria

El siguiente paso en su carrera llegó en julio de 2025, cuando Zenit adquirió el 90 por ciento de los derechos económicos de Vega por una cifra cercana a los 9 millones de dólares. El argentino tuvo que atravesar inicialmente un período de adaptación al fútbol ruso, pero con el correr de los meses comenzó a ganar protagonismo.

Desde su llegada al club de San Petersburgo acumula 34 partidos, mientras que en la temporada actual ya disputó 11 encuentros de los 12 posibles, según los registros publicados tras su convocatoria.

Su evolución también había despertado interés en el fútbol argentino. Durante su estadía en Rusia, Marcelo Gallardo quiso incorporarlo a River, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente el Millonario buscó otra alternativa para ese puesto.

La experiencia de Román Vega en las selecciones juveniles

El defensor ya conoce lo que significa vestir la camiseta argentina. Javier Mascherano lo convocó para el proceso Sub-20 y Vega formó parte del plantel que disputó el Mundial de la categoría. En aquella competencia tuvo minutos frente a Guatemala y fue titular en el triunfo por 5-0 ante Nueva Zelanda. También estuvo dentro del radar de las selecciones juveniles para partidos de la categoría Sub-23.

Ese recorrido explica que su nombre no sea completamente nuevo para los cuerpos técnicos de la AFA. De hecho, la convocatoria de Scaloni representa el siguiente escalón en una trayectoria que comenzó en las categorías formativas de Argentinos Juniors.

¿Qué características tiene Román Vega?

La posición natural de Vega es la de lateral izquierdo, aunque también puede desempeñarse como volante por ese sector e incluso actuar como segundo marcador central. Entre sus principales características aparecen la velocidad, el buen manejo de pelota y la capacidad para rematar.

Su polifuncionalidad puede resultar especialmente interesante para una Selección Argentina que cuenta con Nicolás Tagliafico como una de sus principales alternativas en el lateral izquierdo y que también ha utilizado a Facundo Medina en esa zona. Tagliafico, además, tiene 34 años, por lo que la aparición de nuevos jugadores para ese puesto forma parte del recambio que comienza a observarse en el plantel.