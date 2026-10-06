Quién es Sergio Torres, el show sorpresa para despedir a Lionel Messi
El cantante Sergio Torres fue el elegido para el ierre musical de la noche de Lionel Messi. Conocé la historia y el profundo vínculo del artista con el ídolo.
La emotiva despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental tuvo un broche de oro inmejorable. La música del cantante Sergio Torres fue designada como el show sorpresa de la noche para ponerle ritmo de cumbia santafesina a la inolvidable velada de la Selección Argentina ante Benín.
Los inicios de Sergio Torres y su fuerte lazo con Lionel Messi
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Nacido en Santa Fe, Torres estuvo ligado a la música tropical desde muy joven, dando sus primeros pasos a los 13 años. Aunque de chico llegó a buscar zapatillas en basurales para jugar a la pelota y tuvo oportunidades reales para ser futbolista profesional, su pasión por el escenario fue más fuerte. Tras pasar por agrupaciones emblemáticas como Los Palmeras y Grupo Alegría, su gran salto a la fama llegó como una de las voces principales del Grupo Cali.
Su relación personal con el eterno capitán de la Selección Argentina comenzó hace casi dos décadas, justo en la previa del Mundial de Alemania 2006. Aquel encuentro en una quinta de Arroyo Seco, propiciado por el hermano de la Pulga, marcó el inicio de una amistad inquebrantable. De hecho, el propio Lionel Messi reveló durante su etapa en Barcelona que Torres era su artista musical preferido.
A lo largo de los años, el máximo referente de la cumbia santafesina fue un invitado de honor en las celebraciones más íntimas de la familia, participando incluso en el cumpleaños número 20 del delantero y compartiendo inolvidables veladas rosarinas junto a Diego Maradona.
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