Quién es Sergio Torres, el show sorpresa para despedir a Lionel Messi

Nacido en Santa Fe, Torres estuvo ligado a la música tropical desde muy joven, dando sus primeros pasos a los 13 años. Aunque de chico llegó a buscar zapatillas en basurales para jugar a la pelota y tuvo oportunidades reales para ser futbolista profesional, su pasión por el escenario fue más fuerte. Tras pasar por agrupaciones emblemáticas como Los Palmeras y Grupo Alegría, su gran salto a la fama llegó como una de las voces principales del Grupo Cali.