El impactante nocaut de un luchador argentino a su rival en UFC 330
El argentino dominó al brasileño y consiguió un contundente nocaut técnico en el segundo round en Filadelfia. Después de la derrota, Barboza anunció su retiro de las MMA.
Esteban Ribovics protagonizó una noche inolvidable en UFC 330. El peleador argentino derrotó por nocaut técnico a Edson Barboza durante el segundo asalto y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera. El brasileño, una leyenda de las artes marciales mixtas, anunció su retiro después del combate.
El Gringo salió decidido a tomar el control desde el comienzo y rápidamente consiguió imponer su ritmo. Ribovics encontró los golpes necesarios para lastimar a su rival y castigó especialmente su rostro. El brasileño sufrió un corte en la ceja derecha, aunque logró resistir hasta el final del primer round. Barboza incluso quedó comprometido durante los últimos segundos del asalto inicial, pero consiguió llegar a la campana. Sin embargo, la situación no cambió en el segundo round.
El argentino volvió a atacar con intensidad y encontró una combinación que terminó definiendo la pelea. Dos codazos seguidos y posteriores golpes de puño sobre el rostro de Barboza generaron una lluvia de golpes ante la que el brasileño ya no pudo responder. El árbitro observó la situación, intervino y decretó el nocaut técnico a favor del argentino, que celebró una victoria contundente en una de las veladas más importantes de su carrera.
Con este resultado, Ribovics sumó su quinta victoria en ocho presentaciones dentro de UFC. El peleador nacido en Tartagal llegó a la pelea con un récord profesional de 15 triunfos y apenas tres derrotas y, a sus 30 años, atraviesa un momento que podría llevarlo a dar un nuevo salto dentro de la división de peso ligero.
El argentino ya había conseguido resultados destacados en la organización, como su contundente nocaut sobre Terrance McKinney en apenas un minuto y 35 segundos. También protagonizó un recordado combate ante Daniel Zellhuber en UFC 306. Ahora, el triunfo frente a Barboza podría representar un punto de inflexión para Ribovics y acercarlo al top 15 de la categoría.
Edson Barboza anunció su retiro
La noche tuvo además un cierre cargado de emoción. Después de recibir la derrota ante el argentino, Edson Barboza anunció su retiro de las artes marciales mixtas. El brasileño dejó sus guantes en el centro del octágono y puso punto final a una extensa trayectoria en la que se convirtió en uno de los peleadores más reconocidos de UFC. Así, una victoria histórica para Ribovics terminó marcando también el último capítulo de la carrera de una leyenda de las MMA.
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