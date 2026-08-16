El impactante nocaut de un luchador argentino a su rival en UFC 330

¡¡GANÓ ESTEBAN RIBOVICS!! EL GRINGO DESTRUYÓ AL BRASILEÑO, EDSON BARBOZA. TKO2.



ARGENTINA ESTÁ EN LA CASA. #UFC330 pic.twitter.com/WOn4gZnA08 — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) August 16, 2026

Edson Barboza anunció su retiro

La noche tuvo además un cierre cargado de emoción. Después de recibir la derrota ante el argentino, Edson Barboza anunció su retiro de las artes marciales mixtas. El brasileño dejó sus guantes en el centro del octágono y puso punto final a una extensa trayectoria en la que se convirtió en uno de los peleadores más reconocidos de UFC. Así, una victoria histórica para Ribovics terminó marcando también el último capítulo de la carrera de una leyenda de las MMA.