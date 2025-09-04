Quién relata Argentina vs. Venezuela, en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias

El encuentro, que comenzará a las 20.30, quedará marcado como la despedida de Lionel Messi en Eliminatorias como local, un hecho histórico para el fútbol argentino. Venezuela, por su parte, buscará sumar para mantener sus aspiraciones de alcanzar el Repechaje rumbo a la próxima Copa del Mundo. Si bien es una parada complicada, la Vinotinto tendrá que ir con todo y ese condimento suma mucho para un partido que genera muchas expectativas en la previa.