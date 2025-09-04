Quién relata Argentina vs. Venezuela, en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias
El último partido del capitán de la Albiceleste en el país por Eliminatorias será transmitido por TyC Sports y Telefe: todos los detalles.
La Selección Argentina enfrenta a Venezuela en el Monumental por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en lo que será el último partido oficial de Lionel Messi en el país. La transmisión tendrá a Hernán Feler (TyC Sports) y Pablo Giralt (Telefe) como relatores, con Sofi Martínez y Gastón Edul a cargo del campo de juego.
El encuentro, que comenzará a las 20.30, quedará marcado como la despedida de Lionel Messi en Eliminatorias como local, un hecho histórico para el fútbol argentino. Venezuela, por su parte, buscará sumar para mantener sus aspiraciones de alcanzar el Repechaje rumbo a la próxima Copa del Mundo. Si bien es una parada complicada, la Vinotinto tendrá que ir con todo y ese condimento suma mucho para un partido que genera muchas expectativas en la previa.
Quién relata Argentina vs. Venezuela, en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias Sudamericanas
El partido contará con una doble transmisión en vivo. De esta manera, los fanáticos podrán elegir entre dos señales con equipos periodísticos de primer nivel para seguir una jornada única en el Monumental.
-
TyC Sports: Relato de Hernán Feler, comentarios de Ariel Senosiain y Gastón Edul en campo de juego.
Telefe: Relato de Pablo Giralt, comentarios de Juan Pablo Varsky y Sofi Martínez en campo de juego.
Argentina vs. Venezuela: probables formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Argentina vs. Venezuela: otros datos
- Estadio: Monumental.
- Horario: 20:30.
- Árbitro: Piero Maza (CHI).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- TV: TyC Sports y Telefe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario