Emoción en la Selección Argentina: así fue el último entrenamiento de Lionel Messi previo a su despedida

La cita en el Estadio Monumental servirá para rendirle un tributo a la altura de su leyenda. Se espera un marco multitudinario en Núñez para despedir al capitán que alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y conquistó el corazón de millones de hinchas alrededor del planeta. En el campo de juego, el rosarino saltará como titular para regalar sus últimos destellos de magia vestido de celeste y blanco.