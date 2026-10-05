Emoción en la Selección Argentina: así fue el último entrenamiento de Lionel Messi previo a su despedida
El capitán albiceleste completó la última práctica al mando de Lionel Scaloni antes de disputar su partido homenaje frente a Benín en el Estadio Monumental.
Llegó el momento que ningún futbolero quería afrontar, pero que quedará marcado para siempre en la memoria del deporte nacional. Lionel Messi completó su última práctica junto al plantel de la Selección Argentina de cara al amistoso internacional frente a Benín, el encuentro que marcará el cierre de su gloriosa e inigualable etapa vistiendo la camiseta del conjunto nacional.
El entrenamiento llevado a cabo bajo las órdenes de Lionel Scaloni tuvo un clima especial, cargado de emotividad, risas y la intimidad de un grupo que acompañó al 10 en sus máximos logros. A través de un video difundido , se pudieron observar las postales del astro rosarino realizando los trabajos finales en el predio que lleva su nombre, ultimando detalles tácticos y compartiendo momentos distendidos junto a sus compañeros.
Emoción en la Selección Argentina: así fue último entrenamiento de Lionel Messi previo a su despedida
IMPORTANTE: "Gracias, Lionel": por el partido despedida de Messi, el subte extenderá el servicio de la Línea D
La cita en el Estadio Monumental servirá para rendirle un tributo a la altura de su leyenda. Se espera un marco multitudinario en Núñez para despedir al capitán que alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022 y conquistó el corazón de millones de hinchas alrededor del planeta. En el campo de juego, el rosarino saltará como titular para regalar sus últimos destellos de magia vestido de celeste y blanco.
El choque ante el combinado africano pondrá el broche de oro a una era irrepetible en el fútbol mundial. Tras la práctica, la delegación quedó concentrada a la espera de un homenaje inolvidable donde el resultado deportivo pasará a un segundo plano para darle paso al agradecimiento eterno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario