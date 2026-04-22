Alarma en la NBA: Victor Wembanyama sufrió una conmoción cerebral y es duda para los playoffs

Su ausencia en el cierre del segundo encuentro se sintió con fuerza en el marcador y ahora genera una incertidumbre total de cara al tercer juego, previsto para este viernes en Portland.

De acuerdo a los reglamentos de la NBA para este tipo de cuadros, el pivote deberá guardar reposo absoluto por un mínimo de 48 horas y someterse a una serie de pruebas de esfuerzo graduales sin presentar síntomas antes de recibir el alta competitiva.

Su presencia en los próximos compromisos dependerá estrictamente de la evolución diaria y de los resultados de los estudios neurológicos. Con la serie igualada, los Spurs enfrentan ahora el desafío de viajar a Oregón con la posibilidad latente de perder a su máxima figura en el tramo más decisivo de la temporada.

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