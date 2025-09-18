Quiénes son los nietos de dos glorias del boxeo que pelearán en Párense de Manos 3
Luquitas Rodríguez anunció todas la peleas de la tercera edición del evento, que contará con "El Combate de todos los tiempos". De qué se trata.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por el programa de radio Paren La Mano, ya tiene fecha y sede confirmadas, y este jueves anunció su cartelera completa que tendrá a los nietos de pugilistas históricos para la pelea principal.
El espectáculo, liderado por Luquitas Rodríguez, se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
En la misma línea que sus ediciones anteriores, el evento tendrá como protagonistas a figuras de internet, deportistas y músicos. La noticia de la nueva sede ha generado una gran expectativa en redes sociales, donde se espera que se superen los récords de audiencia de las ediciones anteriores.
La cartelera completa, anunciada este jueves en un evento especial, incluye a viejos conocidos y nuevos talentos. Entre los primeros confirmados se encontraban Flor Vigna, que ya había peleado y ganado en la segunda edición, y Grego Rossello.
Sin embargo, la gran novedad en la cartelera es el combate entre Agustín, el nieto del legendario boxeador Carlos Monzón, y Franco, el nieto de Ringo Bonavena, lo que sin duda será uno de los duelos más esperados de la noche.
Los jóvenes se subirán al ring y serán la pelea estelar del evento del programa de streaming de Vorterix, que en esta ocasión celebrará la tercera edición del mismo. Agustín y Franco fueron presentados en el sexto lugar de un total de once peleas, pero se confirmó que la suya será la principal.
Carlos Monzón y "Ringo" Bonavena nunca se enfrentaron, pero sí que compartieron a la distancia una de las noches más inolvidables en la historia del boxeo argentino.
Agustín Monzón, es actor y doble de riesgo; Fue parte de "El Eternauta", la gran serie argentina de Netflix. En tanto que Franco Bonavena sí es boxeador, aunque se encuentra recién iniciando su carrera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario