Quiénes son los nietos de dos glorias del boxeo que pelearán en Párense de Manos 3

image

Los jóvenes se subirán al ring y serán la pelea estelar del evento del programa de streaming de Vorterix, que en esta ocasión celebrará la tercera edición del mismo. Agustín y Franco fueron presentados en el sexto lugar de un total de once peleas, pero se confirmó que la suya será la principal.

Carlos Monzón y "Ringo" Bonavena nunca se enfrentaron, pero sí que compartieron a la distancia una de las noches más inolvidables en la historia del boxeo argentino.

Agustín Monzón, es actor y doble de riesgo; Fue parte de "El Eternauta", la gran serie argentina de Netflix. En tanto que Franco Bonavena sí es boxeador, aunque se encuentra recién iniciando su carrera.

bonavena monzon