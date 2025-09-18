Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo
El Pincha visita a un rival invicto y líder en Brasil con la ilusión de dar un golpe histórico en la ida de octavos de Libertadores.
Estudiantes de La Plata afronta uno de los desafíos más exigentes de su temporada: enfrentar a Flamengo en el mítico estadio Maracaná por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
El partido, programado para las 21:30, llega en un contexto complejo para el equipo de Eduardo Domínguez, que necesita recuperar confianza tras dos caídas consecutivas en el torneo local y que nunca logró ganar un encuentro oficial en la ciudad de Río de Janeiro.
El presente del conjunto brasileño contrasta con el de los platenses. El Mengao, ahora dirigido por Filipe Luis, transita su mejor momento del año: acumula nueve partidos sin derrotas y lidera con autoridad el Brasileirao, con 47 goles a favor y apenas 10 en contra en 22 fechas. Llega con la moral en alto luego de eliminar a Inter de Porto Alegre en octavos y con la ambición de ir por un nuevo título continental, en una cancha donde suele hacerse fuerte.
El Pincharrata, en cambio, arrastra altibajos y además de los resultados adversos frente a Central Córdoba y River, lidia con la controversia interna por la modificación de su escudo, rechazada por gran parte de su hinchada. Sin embargo, se aferra al espíritu copero que lo ha caracterizado históricamente y a la solidez que mostró en la ronda anterior, cuando eliminó a Cerro Porteño con un global ajustado de 1-0.
Las estadísticas juegan en contra del Pincha en tierras cariocas, pero también lo liberan de presiones: llegar como punto le otorga margen para sorprender a un Flamengo que es favorito. Domínguez sabe que un buen resultado en la ida puede cambiar por completo el panorama de la serie de cara a la revancha en La Plata.
Los goles de Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
El 1-0 de Flamengo en el inicio del partido:
El 2-0 de Flamengo:
Flamengo vs. Estudiantes: formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Flamengo vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Andrés Rojas.
- VAR: Nicolás Gallo.
- TV: Fox Sports.
