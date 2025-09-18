Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo

Las estadísticas juegan en contra del Pincha en tierras cariocas, pero también lo liberan de presiones: llegar como punto le otorga margen para sorprender a un Flamengo que es favorito. Domínguez sabe que un buen resultado en la ida puede cambiar por completo el panorama de la serie de cara a la revancha en La Plata.

Los goles de Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores

El 1-0 de Flamengo en el inicio del partido:

16 segundos



El tempranero gol que le hicieron a Estudiantes en el Maracá por la #CopaLibertadores pic.twitter.com/F4rZSd2R13 — minutouno (@minutounocom) September 19, 2025

El 2-0 de Flamengo:

¡¡OTRA VEZ PEGÓ FLAMENGO!! GOLAZO DE VARELA PARA EL 2-0 ANTE ESTUDIANTES EN 9 MINUTOS.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SRdjAATTGr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

Flamengo vs. Estudiantes: formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Agustín Rossi; Emerson Royal o Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan o Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro o Bruno Henrique. Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo vs. Estudiantes: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Maracaná.

Maracaná. Árbitro: Andrés Rojas.

Andrés Rojas. VAR: Nicolás Gallo.

Nicolás Gallo. TV: Fox Sports.