Quiénes son los nuevos DT de Racing que reemplazarán a Juan Pablo Vojvoda
Tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued asumen como entrenadores interinos. Conocé su trayectoria.
Luego de la renuncia de Juan Pablo Vojvoda, la dirigencia de Racing Club decidió que Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued se harán cargo del primer equipo de forma interina. Ambos llegan con el respaldo de haber dirigido y salido campeones del Torneo de Reserva 2026 con la institución de Avellaneda.
Sebastián "Chirola" Romero: trayectoria y experiencia como DT
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Nacido en Berisso en 1978, Sebastián Ariel Romero tuvo una extensa carrera como futbolista profesional, desempeñándose como mediocampista ofensivo.
Debutó en 1996 en Gimnasia y Esgrima La Plata y posteriormente jugó en Europa para el Real Betis y Córdoba CF (España), FC Toulouse (Francia) y Panathinaikos (Grecia). También tuvo un destacado paso como jugador por Racing Club entre 2002 y 2006, disputando 116 partidos y marcando 14 goles. Finalmente, se retiró en Quilmes en 2018.
Su carrera como entrenador comenzó poco después de su retiro:
- Pasó dos años en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata.
- En enero de 2023, asumió como director técnico del primer equipo de Gimnasia tras la salida de Néstor Gorosito, renunciando en septiembre de ese mismo año.
- Actualmente, se desempeñaba como entrenador principal de la Reserva de Racing.
Luciano Aued: sus comienzos como entrenador adjunto en la Academia
Luciano Román Aued, nacido en La Plata en 1987, colgó los botines recientemente tras una destacada carrera como mediocampista defensivo.
Inició su recorrido profesional en Gimnasia y Esgrima La Plata en 2007. En 2011 llegó a Racing Club, donde se consolidó como una pieza clave y fue parte fundamental del equipo que se consagró campeón del Torneo de Transición en 2014.
Posteriormente, tuvo un exitoso paso por la Universidad Católica de Chile, donde obtuvo cuatro títulos de Primera División consecutivos y tres Supercopas. En el tramo final de su carrera jugó para Unión de Santa Fe, Instituto de Córdoba, Unión La Calera de Chile y Liverpool de Uruguay, donde anunció su retiro en junio de 2025.
Inmediatamente después de su retiro, Aued se incorporó al cuerpo técnico de Sebastián Romero como ayudante de campo en la Reserva de Racing, conformando la dupla que ahora asume el desafío de dirigir al plantel profesional de manera interina.
Tags: Racing, Sebastián Romero, Luciano Aued, DT interino, Juan Pablo Vojvoda.
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