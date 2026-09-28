Quiénes son los nuevos DT de Racing que reemplazarán a Juan Pablo Vojvoda

Pasó dos años en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En enero de 2023, asumió como director técnico del primer equipo de Gimnasia tras la salida de Néstor Gorosito, renunciando en septiembre de ese mismo año.

Actualmente, se desempeñaba como entrenador principal de la Reserva de Racing.

Aued se va de Racing y jugará en Universidad Católica de Chile

Luciano Aued: sus comienzos como entrenador adjunto en la Academia

Luciano Román Aued, nacido en La Plata en 1987, colgó los botines recientemente tras una destacada carrera como mediocampista defensivo.

Inició su recorrido profesional en Gimnasia y Esgrima La Plata en 2007. En 2011 llegó a Racing Club, donde se consolidó como una pieza clave y fue parte fundamental del equipo que se consagró campeón del Torneo de Transición en 2014.

Posteriormente, tuvo un exitoso paso por la Universidad Católica de Chile, donde obtuvo cuatro títulos de Primera División consecutivos y tres Supercopas. En el tramo final de su carrera jugó para Unión de Santa Fe, Instituto de Córdoba, Unión La Calera de Chile y Liverpool de Uruguay, donde anunció su retiro en junio de 2025.

Inmediatamente después de su retiro, Aued se incorporó al cuerpo técnico de Sebastián Romero como ayudante de campo en la Reserva de Racing, conformando la dupla que ahora asume el desafío de dirigir al plantel profesional de manera interina.

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