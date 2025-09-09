Quiénes usaron la camiseta N°10 de la Selección Argentina cuando no jugó Lionel Messi
El capitán no viajó a Ecuador y la histórica 10 albiceleste quedó en manos de Thiago Almada. Repasá la lista de futbolistas que la vistieron en su ausencia.
En el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi no estará presente en el duelo de Argentina ante Ecuador y la mítica camiseta N°10 quedará en manos de Thiago Almada. A lo largo de más de una década, distintos futbolistas la lucieron en los pocos partidos en los que el capitán de la Selección no fue parte del equipo.
En los últimos años, distintos futbolistas tuvieron la oportunidad de usar la casaca más emblemática del fútbol argentino. El que más veces lo hizo fue Sergio “Kun” Agüero, quien la vistió en 7 partidos. Le siguen Ángel Correa (4), Ángel Di María (2), Paulo Dybala (2), Enzo Pérez (2), Nicolás Gaitán (2) y Héctor Canteros (2).
Otros jugadores la llevaron en una sola ocasión: Walter Erviti, Federico Insúa, Ariel Ortega (en su despedida ante Haití en 2010), Maximiliano Moralez, Lucas Mugni (amistoso ante Brasil en 2012, aunque no ingresó), Walter Montillo, Erik Lamela, Javier Pastore y Éver Banega.
El peso de la camiseta dentro de la Selección Argentina
La N°10 de la Selección Argentina es un símbolo histórico que pasó por cracks como Diego Maradona, Ariel Ortega y, desde 2005, Lionel Messi, quien la convirtió en un ícono mundial. Cada vez que el rosarino estuvo ausente, otros jugadores asumieron el desafío de vestirla, aunque siempre con la certeza de que el verdadero dueño sigue siendo Messi.
Todos los jugadores que usaron la N°10 de la Selección cuando no estuvo Messi
- Walter Erviti (1)
- Federico Insúa (1)
- Ariel Ortega (1- en su despedida ante Haití en 2010)
- Maximiliano Moralez (1)
- Enzo Pérez (2)
- Nicolás Gaitán (2)
- Héctor Canteros (2)
- Lucas Mugni (1- amistoso ante Brasil en 2012, no ingresó)
- Walter Montillo (1)
- Sergio Aguero (7)
- Erik Lamela (1)
- Javier Pastore (1)
- Ángel Di María (2)
- Ever Banega (1)
- Paulo Dybala (2)
- Ángel Correa (4)
