El partido entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza se reanudaría luego de los incidentes

El encuentro quedó suspendido por el árbitro José Carreras, cuando empataban 0-0 y debía comenzar el segundo tiempo en el estadio Centenario. Luego del informe del juez, el Tribunal de Disciplina de AFA analizará la situación, se expediría a mitad de semana y resolverá en consecuencia.

Según adelanto el medio Doble Amarilla, en el organismo se ampararán en el Artículo 287 de Transgresiones y Penas, el cual faculta al mismo para tratar temas que no están taxativamente expresados en otros puntos de la reglamentación. Los antecedentes marcan que el espíritu del Tribunal es sancionar a la institución que cometió los incidentes y no “beneficiar” (deportivamente) a la institución que no ganó dentro del campo de juego.

image.png

LOS DETALLES DEL SEGUNDO TIEMPO QUE PUEDE JUGARSE

La idea es disputar los 45 minutos de partido que faltan en una cancha neutral, sin público y sin la ventaja deportiva en favor del equipo local obtenida por su desempeño en la fase de grupos. Además, el Tribunal podría sancionar al club de cara a la Temporada 2024, los cuales podrían ir desde la quita de puntos hasta la perdida de su localía.

EL COMUNICADO DE QUILMES LUEGO DE LOS INCIDENTES