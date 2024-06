Echaron a Quique Wolff de ESPN

Expreso su descontento en la señal deportiva. "Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol".

El último programa "Simplemente Fútbol"se emitió el jueves 30 de mayo a las 21 por ESPN 3. Se trata del fin de una era, de un ciclo emblemático para los amantes del deporte.

Wolff comenzó su carrera como periodista luego de desempeñarse como futbolista en Racing, River Plate, Real Madrid y la Selección Argentina. Su experiencia lo convirtieron en una figura muy respetada en el ámbito del periodismo deportivo.