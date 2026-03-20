El lapidario comentario de Ricardo Darín por el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Me pego un..."

En ese contexto, durante una entrevista, Andrea Pietra fue una de las primeras en dar su mirada. Lejos de polemizar, optó por una postura reflexiva y dejó en claro su distancia con este tipo de propuestas: "Bueno, yo no lo haría, yo no habría entrado ahí, pero cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y no soy quién para ponerme a juzgar". Sus palabras combinaron una opinión personal firme con una actitud respetuosa hacia las decisiones individuales.