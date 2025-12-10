La Liga Profesional definió quién será el árbitro para la final entre Racing y Estudiantes de La Plata
Las autoridades del Torneo dieron a conocer el cuerpo arbitral que estará presente en el partido que se disputará en Santiago del Estero.
La definición del Torneo Clausura 2025 ya tiene todo listo: Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán el próximo sábado 13 de diciembre, desde las 21:00, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un cruce que coronará al campeón del semestre y entregará la última plaza disponible para los equipos argentinos en la Copa Libertadores.
La AFA confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro. El juez estará acompañado por Gabriel Chade como asistente número uno, Maximiliano Del Yesso como asistente dos y Pablo Dóvalo como cuarto árbitro. La terna se completa con Mariana Dure como quinta arbitra, mientras que en la cabina VAR estarán Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo como AVAR.
Ramírez llega a esta designación después de una temporada cargada de compromisos de alto perfil. Durante el año dirigió partidos de fuerte rivalidad, como los dos clásicos entre Racing e Independiente, además del choque entre San Lorenzo y Huracán disputado en agosto. También fue el árbitro de la final de la Primera Nacional, recordada por la intensa participación del VAR en la definición por penales que consagró a Gimnasia de Mendoza sobre Deportivo Madryn. Más recientemente, estuvo a cargo del Superclásico en la Bombonera, donde Boca se impuso ante River.
La final de este sábado promete tensión, historia y un título clave para cerrar el 2025 futbolístico. Racing buscará coronar un semestre de gran rendimiento, mientras que Estudiantes intentará sumar una nueva estrella a su palmarés y asegurarse un lugar en el certamen continental más prestigioso del continente.
Cómo es la venta de entradas para la final del Torneo Clausura
La venta de las entradas para ambas parcialidades se llevará a cabo a través de deportick.com y es para socios de los clubes. En caso de existir remanente de entradas, se informará oportunamente la venta para no socios.
Valor de las entradas
Racing
- Popular Norte (socios): $50.000
- Popular Norte (no socios): $90.000
- Platea Este (socios): $80.000
- Platea Este (no socios): $120.000
- Platea Oeste Norte (socios): $100.000
- Platea Oeste Norte (no socios): $150.000
Estudiantes
- Popular Sur (socios): $50.000
- Popular Sur (no socios): $90.000
- Platea Oeste Sur (socios): $80.000
- Platea Oeste Sur (no socios): $120.000
