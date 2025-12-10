La Liga Profesional definió quién será el árbitro para la final entre Racing y Estudiantes de La Plata

Ramírez llega a esta designación después de una temporada cargada de compromisos de alto perfil. Durante el año dirigió partidos de fuerte rivalidad, como los dos clásicos entre Racing e Independiente, además del choque entre San Lorenzo y Huracán disputado en agosto. También fue el árbitro de la final de la Primera Nacional, recordada por la intensa participación del VAR en la definición por penales que consagró a Gimnasia de Mendoza sobre Deportivo Madryn. Más recientemente, estuvo a cargo del Superclásico en la Bombonera, donde Boca se impuso ante River.