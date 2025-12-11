Se viene la final: así les fue a Racing y Estudiantes siendo dirigidos por Nicolás Ramírez
El juez designado para la final del Torneo Clausura cuenta con un historial que parece favorecer a la Academia, mientras que el Pincha presenta números menos consistentes.
Racing y Estudiantes se preparan para un duelo decisivo que definirá al campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro no solo enfrenta a dos equipos de enorme tradición en el fútbol argentino, sino que también estará condicionado por un factor que siempre abre el debate en la previa: el arbitraje.
La designación de Nicolás Ramírez como encargado de impartir justicia agregó otro elemento de análisis, especialmente porque los antecedentes del juez muestran rendimientos diferentes para cada club cuando les tocó ser dirigidos por él. Con 39 años, es considerado uno de los árbitros más destacados del país y llega a esta definición con experiencia acumulada en momentos de alta presión.
De hecho, la que protagonizará el sábado será su sexta final en la máxima categoría, un indicador claro de la confianza que la organización del torneo deposita en su labor. Durante este Clausura estuvo al frente de trece partidos en los que sancionó tres penales, expulsó a cuatro futbolistas y mostró la tarjeta amarilla en 95 oportunidades. Su estilo de conducción tiende a ser estricto pero regular, algo que los entrenadores suelen valorar cuando se disputa un encuentro de alto voltaje.
Así le fue a Racing siendo dirigido por Nicolás Ramírez
En lo que respecta a Racing, el equipo de Gustavo Costas parece llegar con un respaldo estadístico considerable. Con Ramírez como árbitro disputó once compromisos, logrando cuatro victorias, seis empates y apenas una derrota, números que reflejan solidez bajo su arbitraje. Además, la Academia fue amonestada en 37 ocasiones, pero nunca sufrió una expulsión.
También recibió un penal a favor y, dato no menor, sus rivales fueron expulsados seis veces y no padeció penales en contra. La lectura de estos datos sugiere que Racing ha sabido desenvolverse con comodidad en los partidos dirigidos por Ramírez, algo que alimenta cierto optimismo en la antesala del choque decisivo.
Cómo le fue a Estudiantes con el mismo árbitro
Por el lado de Estudiantes, el panorama es algo más irregular, aunque el saldo sigue siendo aceptable. El conjunto de La Plata jugó doce partidos con este árbitro y consiguió cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Si bien la diferencia entre resultados positivos y negativos es menor, no muestra una tendencia marcada que genere alarma.
Sin embargo, las estadísticas disciplinarias son menos favorables que las de Racing: recibió 44 tarjetas amarillas y sufrió tres expulsiones. También contó con un penal a favor y ninguno en contra, igual que su rival del sábado.
Con estos antecedentes sobre la mesa, la final del Clausura promete un condimento adicional: cómo responderán ambos equipos bajo la conducción de un árbitro que parece haber favorecido, al menos desde los números, el rendimiento reciente de Racing. Con el título en juego y un estadio repleto, la figura de Ramírez será observada con atención desde el primer minuto de un duelo que puede marcar la temporada para ambos clubes.
