Se viene la final: así les fue a Racing y Estudiantes siendo dirigidos por Nicolás Ramírez

Cómo le fue a Estudiantes con el mismo árbitro

Por el lado de Estudiantes, el panorama es algo más irregular, aunque el saldo sigue siendo aceptable. El conjunto de La Plata jugó doce partidos con este árbitro y consiguió cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Si bien la diferencia entre resultados positivos y negativos es menor, no muestra una tendencia marcada que genere alarma.

Sin embargo, las estadísticas disciplinarias son menos favorables que las de Racing: recibió 44 tarjetas amarillas y sufrió tres expulsiones. También contó con un penal a favor y ninguno en contra, igual que su rival del sábado.

Con estos antecedentes sobre la mesa, la final del Clausura promete un condimento adicional: cómo responderán ambos equipos bajo la conducción de un árbitro que parece haber favorecido, al menos desde los números, el rendimiento reciente de Racing. Con el título en juego y un estadio repleto, la figura de Ramírez será observada con atención desde el primer minuto de un duelo que puede marcar la temporada para ambos clubes.