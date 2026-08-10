Los cinco grandes siguen sin ganar: River, Racing y San Lorenzo, afuera de los playoffs
Boca e Independiente son los únicos grandes que hoy están en zona de clasificación, mientras el Millonaio atraviesa su peor momento
La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 volvió a dejar una señal preocupante para los cinco grandes del fútbol argentino. Ninguno consiguió ganar durante el fin de semana y el balance terminó con un empate para Boca y derrotas para River, Racing, San Lorenzo e Independiente.
El panorama general es todavía más llamativo porque solamente dos de los equipos más populares del país se encuentran actualmente dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El Xeneize y el Rojo consiguieron sostenerse en carrera, mientras que los otros tres deberán reaccionar rápidamente para no quedar demasiado lejos.
River no levanta y atraviesa su peor arranque en el Torneo Clausura
El escenario más complicado es el del conjunto de Núñez. El Millonario cayó 1-0 ante Tigre en Victoria y sumó su cuarta derrota consecutiva en el campeonato, todas ellas por el mismo resultado. El equipo dirigido por Eduardo Coudet todavía no consiguió sumar puntos ni convertir goles.
La nueva caída profundizó la crisis deportiva y volvió a poner al entrenador en el centro de las críticas, especialmente porque la Banda Roja también arrastra una racha negativa de seis derrotas consecutivas en torneos organizados por AFA.
La situación los obliga a reaccionar rápidamente, sobre todo porque esta semana comenzará su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo internacional frente a Independiente Santa Fe de Colombia aparece ahora como una oportunidad para cambiar el rumbo, aunque el presente genera preocupación.
Boca e Independiente, los únicos grandes dentro de los playoffs
El club que comanda Rodolfo Arruabarrena es el equipo que mejor parado quedó entre los cinco grandes. El Xeneize empató 1-1 con Vélez y alcanzó los cinco puntos, una cosecha que le permite ubicarse séptimo en su zona y mantenerse dentro de los puestos de playoffs.
El equipo de La Ribera acumuló dos empates, una victoria y una derrota en las primeras cuatro jornadas. Aunque dejó escapar la posibilidad de sumar de a tres frente al Fortín, continúa dentro de la pelea y conserva margen para mejorar su posición.
El de Avellaneda también logró mantenerse entre los clasificados pese a sufrir una nueva derrota. El Rojo perdió 1-0 ante Platense en el Libertadores de América, en el debut de Martín Palermo como entrenador del Calamar.
Después de haber comenzado el torneo con dos triunfos, el equipo de Gustavo Quinteros perdió impulso y ahora acumula seis puntos. La clasificación todavía está asegurada, pero deberá volver a sumar para evitar que los equipos que vienen detrás reduzcan la diferencia.
San Lorenzo y Racing, los otros dos grandes que quedaron afuera
El de Pipo Gorosito fue uno de los grandes perjudicados de la fecha. El Ciclón perdió 2-0 el clásico ante Huracán y quedó último en la Zona A. La derrota también profundizó las dudas alrededor del ciclo del director técnico, que desde su llegada consiguió apenas una victoria y ya sufrió tres derrotas. El complicado contexto institucional del club suma presión a un equipo que tampoco consigue encontrar regularidad dentro de la cancha.
La Academia tampoco pudo aprovechar la jornada para recuperarse: cayó 2-1 frente a Argentinos Juniors y quedó fuera de la zona de playoffs con cuatro puntos. El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda suma dos derrotas en cuatro partidos y todavía no logra encontrar la regularidad que esperaba en el comienzo del campeonato.
Te puede interesar
Dejá tu comentario