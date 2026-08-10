Los cinco grandes siguen sin ganar: River, Racing y San Lorenzo, afuera de los playoffs

Boca e Independiente, los únicos grandes dentro de los playoffs

El club que comanda Rodolfo Arruabarrena es el equipo que mejor parado quedó entre los cinco grandes. El Xeneize empató 1-1 con Vélez y alcanzó los cinco puntos, una cosecha que le permite ubicarse séptimo en su zona y mantenerse dentro de los puestos de playoffs.

El equipo de La Ribera acumuló dos empates, una victoria y una derrota en las primeras cuatro jornadas. Aunque dejó escapar la posibilidad de sumar de a tres frente al Fortín, continúa dentro de la pelea y conserva margen para mejorar su posición.

El de Avellaneda también logró mantenerse entre los clasificados pese a sufrir una nueva derrota. El Rojo perdió 1-0 ante Platense en el Libertadores de América, en el debut de Martín Palermo como entrenador del Calamar.

Después de haber comenzado el torneo con dos triunfos, el equipo de Gustavo Quinteros perdió impulso y ahora acumula seis puntos. La clasificación todavía está asegurada, pero deberá volver a sumar para evitar que los equipos que vienen detrás reduzcan la diferencia.

Jordy Caicedo, goleador del clásico entre Huracán y San Lorenzo.

San Lorenzo y Racing, los otros dos grandes que quedaron afuera

El de Pipo Gorosito fue uno de los grandes perjudicados de la fecha. El Ciclón perdió 2-0 el clásico ante Huracán y quedó último en la Zona A. La derrota también profundizó las dudas alrededor del ciclo del director técnico, que desde su llegada consiguió apenas una victoria y ya sufrió tres derrotas. El complicado contexto institucional del club suma presión a un equipo que tampoco consigue encontrar regularidad dentro de la cancha.

La Academia tampoco pudo aprovechar la jornada para recuperarse: cayó 2-1 frente a Argentinos Juniors y quedó fuera de la zona de playoffs con cuatro puntos. El equipo conducido por Juan Pablo Vojvoda suma dos derrotas en cuatro partidos y todavía no logra encontrar la regularidad que esperaba en el comienzo del campeonato.