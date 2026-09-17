Racing: Hernán Lacunza pidió licencia y deja la vicepresidencia
El dirigente Hernán Lacunza solicitó una licencia temporal y se alejará de la vicepresidencia de Racing por no disponer del tiempo necesario.
La dirigencia de Racing Club comunicó oficialmente que Hernán Lacunza decidió tomarse una licencia temporal de su cargo como vicepresidente primero. La institución de Avellaneda explicó que esta medida responde a que su actual actividad pública le impide contar con la disponibilidad de tiempo requerida para desarrollar sus funciones.
El motivo de la licencia en la dirigencia de Racing
El club detalló mediante un comunicado publicado en sus principales redes sociales el porqué de esta sorpresiva decisión que generó un fuerte impacto en el mundo de la Academia: el objetivo principal de su salida es evitar que la falta de tiempo del funcionario genere cualquier tipo de interferencia en la gestión cotidiana y operativa de la institución.
Lacunza había asumido esta enorme responsabilidad dirigencial en diciembre de 2024. Sin embargo, según se informó oficialmente, la licencia comenzó a regir de manera inmediata a partir de hoy, por lo que dejará temporalmente sus funciones activas dentro de la Comisión Directiva para abocarse íntegramente a su exigente agenda de índole pública.
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