Racing: Hernán Lacunza pidió licencia y deja la vicepresidencia

El motivo de la licencia en la dirigencia de Racing

El club detalló mediante un comunicado publicado en sus principales redes sociales el porqué de esta sorpresiva decisión que generó un fuerte impacto en el mundo de la Academia: el objetivo principal de su salida es evitar que la falta de tiempo del funcionario genere cualquier tipo de interferencia en la gestión cotidiana y operativa de la institución.