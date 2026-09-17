Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El elenco juninense, en cambio, viene de empatar 1-1 con Belgrano como local y se mantiene segundo en la Zona B, con 16 unidades, detrás de Argentinos Juniors. El Verde acumula cinco triunfos, un empate y tres derrotas en el certamen, por lo que llega a Avellaneda con la ilusión de dar el golpe y seguir prendido en la clasificación a los playoffs.