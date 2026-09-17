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Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

La "Academia" encadena tres derrotas al hilo y se ubica en el último puesto de la Zona B. Sarmiento, por su parte, es el escolta de Argentinos y buscará dar el golpe en Avellaneda. Los detalles en la nota.

Racing suma tres derrotas al hilo y ocho partidos sin triunfos en el Clausura. 

Racing suma tres derrotas al hilo y ocho partidos sin triunfos en el Clausura. 

Racing y Sarmiento se enfrentan este viernes, desde las 21.15, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Cilindro, con transmisión de TNT Sports Premium, y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal.

La "Academia" suma tres caídas en fila y necesita recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Huracán en la fecha pasada. Con ese resultado, quedó en el último puesto de la Zona B, con 5 puntos, y buscará volver al triunfo para salir del fondo de la tabla.

El elenco juninense, en cambio, viene de empatar 1-1 con Belgrano como local y se mantiene segundo en la Zona B, con 16 unidades, detrás de Argentinos Juniors. El Verde acumula cinco triunfos, un empate y tres derrotas en el certamen, por lo que llega a Avellaneda con la ilusión de dar el golpe y seguir prendido en la clasificación a los playoffs.

Sarmiento viene de empatar con Belgrano en Junín.

Sarmiento viene de empatar con Belgrano en Junín.

El antecedente más reciente entre ambos se produjo el 10 de marzo, por el Torneo Apertura 2026, cuando igualaron 0-0 en Junín.

Formaciones de Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
  • Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: El Cilindro.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • TV: TNT Sports Premium.

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