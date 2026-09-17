Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Academia" encadena tres derrotas al hilo y se ubica en el último puesto de la Zona B. Sarmiento, por su parte, es el escolta de Argentinos y buscará dar el golpe en Avellaneda. Los detalles en la nota.
Racing y Sarmiento se enfrentan este viernes, desde las 21.15, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Cilindro, con transmisión de TNT Sports Premium, y tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal.
La "Academia" suma tres caídas en fila y necesita recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Huracán en la fecha pasada. Con ese resultado, quedó en el último puesto de la Zona B, con 5 puntos, y buscará volver al triunfo para salir del fondo de la tabla.
El elenco juninense, en cambio, viene de empatar 1-1 con Belgrano como local y se mantiene segundo en la Zona B, con 16 unidades, detrás de Argentinos Juniors. El Verde acumula cinco triunfos, un empate y tres derrotas en el certamen, por lo que llega a Avellaneda con la ilusión de dar el golpe y seguir prendido en la clasificación a los playoffs.
El antecedente más reciente entre ambos se produjo el 10 de marzo, por el Torneo Apertura 2026, cuando igualaron 0-0 en Junín.
Formaciones de Racing vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: El Cilindro.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: TNT Sports Premium.
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