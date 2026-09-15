Banca ratificada: Juan Pablo Vojvoda sigue en Racing tras la reunión con Diego Milito
La dirigencia de la Academia decidió otorgarle un voto de confianza al entrenador pese al duro presente deportivo. Estará al frente del equipo en la práctica y dirigirá ante Sarmiento.
Luego de horas de incertidumbre y especulaciones, la dirigencia de Racing tomó una decisión crucial sobre el futuro de la dirección técnica. En una reunión clave entre la mesa chica del club —encabezada por Diego Milito y Sebastián Saja— y Juan Pablo Vojvoda, se acordó la continuidad del entrenador al frente del primer equipo. Pese al momento crítico y la acumulación de malos resultados, el DT tuvo el respaldo de los directivos y del plantel para continuar en el cargo, al menos en el corto plazo.
Juan Pablo Vojvoda sigue en Racing, los números de su ciclo y la decisión de Milito
El DT encarará el entrenamiento vespertino con la mente puesta en el próximo compromiso del certamen local, cuando la Academia reciba a Sarmiento de Junín este viernes. Sin embargo, el margen de error para el santafesino es mínimo. Los números de su gestión marcan uno de los arranques más endebles de las últimas décadas en el club de Avellaneda: en 11 partidos disputados, cosecha apenas tres victorias, dos empates y seis derrotas. La estadística empeora en el Torneo Clausura, donde apenas sumó un triunfo sobre nueve presentaciones, manteniéndose a flote principalmente por el avance en la Copa Argentina.
A la hora de analizar la histórica efectividad de los entrenadores en Avellaneda, el inicio de Vojvoda se ubica entre los tres peores desempeños en la institución, solo superado por los registros de Carlos Ischia en 2013 (un punto en cinco encuentros) y el ciclo de Alfio Basile en 2012, quien cosechó tres triunfos en 11 cotejos antes de su recordada salida.
Uno de los factores determinante para su ratificación tiene que ver con el complejo escenario institucional. La reciente salida de Gustavo Costas expuso las dificultades para conseguir un reemplazante de jerarquía y, en el abanico de candidatos predilectos de los hinchas —como Eduardo Coudet, Luis Zubeldía o Sebastián Beccacece—, las opciones no resultan sencillas de concretar en este momento.
En medio de los cuestionamientos, el propio Vojvoda se encargó de dejar clara su postura de cara a lo que viene: "En los momentos difíciles no me sale irme. No siento que soy un entrenador que no sirva; siento que no gano partidos y me duele", expresó. La pelota volverá a rodar el viernes en el Cilindro, donde el resultado ante Sarmiento dictará si la banca dirigencial se consolida o si el ciclo entra en cuenta regresiva.
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