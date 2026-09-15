Banca ratificada: Juan Pablo Vojvoda sigue en Racing tras la reunión con Diego Milito

Juan Pablo Vojvoda sigue en Racing, los números de su ciclo y la decisión de Milito

El DT encarará el entrenamiento vespertino con la mente puesta en el próximo compromiso del certamen local, cuando la Academia reciba a Sarmiento de Junín este viernes. Sin embargo, el margen de error para el santafesino es mínimo. Los números de su gestión marcan uno de los arranques más endebles de las últimas décadas en el club de Avellaneda: en 11 partidos disputados, cosecha apenas tres victorias, dos empates y seis derrotas. La estadística empeora en el Torneo Clausura, donde apenas sumó un triunfo sobre nueve presentaciones, manteniéndose a flote principalmente por el avance en la Copa Argentina.