Racing llega golpeado al clásico: el mensaje urgente de Chirola Romero a los hinchas
En la previa del duelo con Independiente, el entrenador pidió confianza, suspendió el descanso del plantel y aseguró que el equipo necesita el apoyo de su gente.
Racing atraviesa días de mucha tensión y tiene por delante un desafío determinante para intentar cambiar el rumbo. Luego de perder ante Belgrano de Córdoba, el equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero quedó en el puesto 13 de la Zona A y afrontará el clásico de Avellaneda contra Independiente en medio de un clima de malestar entre los hinchas.
Consciente de la delicada situación deportiva, el entrenador decidió dar la cara después de la derrota y enviar un mensaje directo a los simpatizantes. “No dejen de creer”, pidió Romero, en un intento por recuperar la confianza antes de uno de los partidos más importantes del calendario.
La caída ante el conjunto cordobés profundizó el descontento en las tribunas. Los jugadores se retiraron entre silbidos y cánticos dirigidos a la dirigencia, en una muestra del malestar que atraviesa el club por los resultados y el rendimiento del equipo.
La autocrítica de Sebastián Romero después de la derrota
El entrenador reconoció que la institución no atraviesa un buen momento y admitió que el resultado frente al Pirata representó un golpe importante para el plantel: “Estamos en un momento complicado. El campeonato no fue nada fácil para nosotros y hoy fue un golpe duro”, expresó el director técnico durante la conferencia de prensa.
La Academia necesita recuperar terreno en la Zona A y mejorar su rendimiento para salir de la parte baja de la clasificación. Sin embargo, la proximidad del clásico obliga al cuerpo técnico a concentrarse rápidamente en el siguiente compromiso, sin demasiado margen para extender el análisis de lo ocurrido.
En ese escenario, Romero optó por una medida concreta para comenzar a preparar el partido contra Independiente: suspendió el descanso de los futbolistas y dispuso que el plantel iniciara la semana de trabajo con mayor exigencia. “No nos podemos caer. Hay que levantarse ahora, no puedo pensar en otra cosa que no sea Independiente”, remarcó el entrenador.
El pedido de Romero a los hinchas de Racing
Además de referirse al trabajo futbolístico, el técnico reconoció el enojo de los simpatizantes y destacó la importancia que tendrá su acompañamiento en el Cilindro de Avellaneda. “El mensaje para la gente es que no dejen de creer. Sé que están enojados, pero el domingo los necesitamos y sabemos que van a estar”, manifestó Romero.
El entrenador también se comprometió a trabajar para que los hinchas puedan terminar la jornada con una alegría. “Haremos lo posible para que se vayan contentos”, aseguró.
Las declaraciones llegaron en un momento en el que Racing necesita recuperar resultados y reconstruir la confianza. El clásico aparece como una oportunidad para cambiar la imagen, aunque la presión por conseguir una victoria será elevada debido al presente del equipo y a la reacción de la tribuna después de la caída frente a Belgrano.
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