Racing llega golpeado al clásico: el mensaje urgente de Chirola Romero a los hinchas

En ese escenario, Romero optó por una medida concreta para comenzar a preparar el partido contra Independiente: suspendió el descanso de los futbolistas y dispuso que el plantel iniciara la semana de trabajo con mayor exigencia. “No nos podemos caer. Hay que levantarse ahora, no puedo pensar en otra cosa que no sea Independiente”, remarcó el entrenador.

El pedido de Romero a los hinchas de Racing

Además de referirse al trabajo futbolístico, el técnico reconoció el enojo de los simpatizantes y destacó la importancia que tendrá su acompañamiento en el Cilindro de Avellaneda. “El mensaje para la gente es que no dejen de creer. Sé que están enojados, pero el domingo los necesitamos y sabemos que van a estar”, manifestó Romero.

El entrenador también se comprometió a trabajar para que los hinchas puedan terminar la jornada con una alegría. “Haremos lo posible para que se vayan contentos”, aseguró.

Las declaraciones llegaron en un momento en el que Racing necesita recuperar resultados y reconstruir la confianza. El clásico aparece como una oportunidad para cambiar la imagen, aunque la presión por conseguir una victoria será elevada debido al presente del equipo y a la reacción de la tribuna después de la caída frente a Belgrano.