Racing llegó a un acuerdo con Inter para incorporar a Valentín Carboni
Luego de algunos idas y vueltas la Academia acordó con el equipo italiano la cesión por un año del futbolista campeón de América, y sacude el mercado de pases.
Racing está a una firma de distancia de completar la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026, en una operación que sacudió el mercado de pases del fútbol argentino. El Inter de Milán decidió ponerle punto final a la actual cesión del juvenil en el Genoa y acordó su préstamo con la dirigencia encabezada por Diego Milito.
La negociación avanzó rápidamente y, aunque en un principio se debatía si la cesión sería por seis meses o por un año, finalmente se impuso la postura de la Academia. El préstamo será por una temporada completa, tal como pretendían en Avellaneda, pese a que el club italiano evaluaba recuperarlo en junio, cuando finaliza la temporada europea.
Carboni, que este sábado fue suplente y no ingresó en el empate entre Genoa y Pisa, viajaría este mismo domingo a Buenos Aires para sumarse al plantel que conduce Gustavo Costas a comienzos de la próxima semana.
El rol de Diego Milito y la decisión de Valentín Carboni
El vínculo de Diego Milito con el Inter resultó clave para destrabar la operación y llegar a buen puerto en las conversaciones. A eso se sumó la predisposición del propio futbolista, de 20 años, quien optó por la propuesta de Racing por encima de otras alternativas que tenía para continuar su carrera en Europa.
La chance de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino terminó de inclinar la balanza. Carboni busca recuperar el nivel que lo llevó a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni y a formar parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América 2024. Con el Mundial cada vez más cerca, el volante creativo sabe que este período será determinante para mantenerse en la consideración de la Selección Argentina. En ese contexto, la continuidad aparece como un factor central.
Durante la actual temporada, el futbolista surgido de las inferiores de Lanús disputó 15 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, con apenas un gol convertido. Su falta de continuidad quedó reflejada en que solo fue titular en seis encuentros, un escenario que Racing intentará revertir para potenciar su talento en Avellaneda.
Los números de Valentín Carboni en la temporada 2025/26
