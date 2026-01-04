Racing llegó a un acuerdo con Inter para incorporar a Valentín Carboni

La chance de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino terminó de inclinar la balanza. Carboni busca recuperar el nivel que lo llevó a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni y a formar parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América 2024. Con el Mundial cada vez más cerca, el volante creativo sabe que este período será determinante para mantenerse en la consideración de la Selección Argentina. En ese contexto, la continuidad aparece como un factor central.