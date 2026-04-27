Racing de Montevideo hizo historia en Uruguay: campeón y vuelta olímpica inédita

racing montevideo campeon uruguay

Más allá de lo estrictamente deportivo, la consagración también tuvo repercusiones fuera del campo. Uno de los festejos más llamativos fue el de Pichu Straneo, reconocido hincha del club, quien compartió su emoción en redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento: "Se nos dio, papi. Somos campeones". Su vínculo con Racing es profundo y se remonta a su adolescencia, cuando comenzó a asistir a los partidos acompañado por su padrino.

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En paralelo, la historia reciente del club también suma un capítulo clave con la participación de Fernando Cavenaghi. El exdelantero, junto a Alejandro “Chori” Domínguez, había adquirido la institución en 2021, en un movimiento que generó sorpresa en el ambiente futbolístico. Durante su gestión, lograron devolver al equipo a la Primera División y estabilizarlo en la categoría.

Si bien en diciembre pasado se concretó la venta mayoritaria a un grupo inversor internacional, Cavenaghi continúa ligado al proyecto como director deportivo y mantiene una participación accionaria junto a Santiago Rossi. Su influencia sigue siendo parte del crecimiento que hoy encuentra su punto más alto con este título histórico.

El resumen de la victoria del Racing de Montevideo campeón de Uruguay

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