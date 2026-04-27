Racing de Montevideo hizo historia en Uruguay: campeón y vuelta olímpica inédita
El equipo uruguayo logró su primer título oficial tras una campaña brillante y celebró tras la caída de Peñarol, con un cierre lleno de emoción y festejos.
Racing de Montevideo escribió una de las páginas más importantes de su historia al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga AUF. El conjunto dirigido por Cristian Chambian selló una campaña memorable que le permitió quedarse con el primer título desde su fundación en 1919, desatando una celebración que comenzó incluso antes del pitazo final.
La definición tuvo todos los condimentos. La “Escuelita” cumplió con su parte al vencer 1-0 a Cerro Largo en condición de visitante, resultado que lo dejó a un paso de la consagración. Sin embargo, debía esperar lo que sucediera con Peñarol, su principal perseguidor, que enfrentaba a Montevideo Wanderers.
Con el plantel arriba del micro, siguiendo las alternativas del partido, llegó la noticia más esperada: el Carbonero no pudo ganar, lo que desató la euforia inmediata entre los jugadores. Ese instante marcó el inicio de un festejo inolvidable. Con 30 puntos acumulados, Racing logró sacar una ventaja de siete unidades sobre sus escoltas, Deportivo Maldonado y el propio Peñarol, una diferencia que resultó decisiva a falta de dos fechas para el cierre del torneo.
La campaña fue sólida de principio a fin y dejó números que reflejan su superioridad. El equipo montevideano ganó nueve encuentros, empató tres y solo cayó en una oportunidad, en el debut frente a Maldonado. Además, mostró contundencia en ataque, con 22 goles convertidos -una de las cifras más altas del certamen-, y firmeza en defensa, con apenas 11 tantos recibidos, consolidándose como uno de los conjuntos más equilibrados del campeonato.
Más allá de lo estrictamente deportivo, la consagración también tuvo repercusiones fuera del campo. Uno de los festejos más llamativos fue el de Pichu Straneo, reconocido hincha del club, quien compartió su emoción en redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento: "Se nos dio, papi. Somos campeones". Su vínculo con Racing es profundo y se remonta a su adolescencia, cuando comenzó a asistir a los partidos acompañado por su padrino.
En paralelo, la historia reciente del club también suma un capítulo clave con la participación de Fernando Cavenaghi. El exdelantero, junto a Alejandro “Chori” Domínguez, había adquirido la institución en 2021, en un movimiento que generó sorpresa en el ambiente futbolístico. Durante su gestión, lograron devolver al equipo a la Primera División y estabilizarlo en la categoría.
Si bien en diciembre pasado se concretó la venta mayoritaria a un grupo inversor internacional, Cavenaghi continúa ligado al proyecto como director deportivo y mantiene una participación accionaria junto a Santiago Rossi. Su influencia sigue siendo parte del crecimiento que hoy encuentra su punto más alto con este título histórico.
El resumen de la victoria del Racing de Montevideo campeón de Uruguay
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