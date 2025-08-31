Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Unión por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 21:15, el Estadio Presidente Perón será el escenario de un enfrentamiento de realidades contrastantes: Racing y Unión de Santa Fe se verán las caras en un duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos buscarán dejar atrás sus recientes resultados adversos.
La "Academia" llega a este encuentro en un momento complicado. Tras una gran victoria en el plano internacional contra Peñarol, el equipo de Gustavo Costas sufrió un duro revés en el torneo local al caer goleado 4-1 frente a Argentinos Juniors. Sumado a esto, Racing arrastra una racha negativa en su propio estadio, con cuatro derrotas consecutivas, y buscará romper con esta tendencia frente al "Tatengue".
El equipo de Avellaneda también tendrá que sobreponerse a varias ausencias, incluyendo la de su entrenador, Gustavo Costas, quien no podrá dirigir desde el banco por una suspensión de cuatro fechas. Además, Santiago Solari será baja por lesión.
Por su parte, Unión necesita levantar cabeza tras su eliminación de la Copa Argentina a manos de River Plate, en una serie que se definió por penales. Pese a este tropiezo, el equipo de Leonardo Madelón ha mostrado un buen rendimiento en el campeonato doméstico, perdiendo solo uno de los seis partidos que ha disputado. En su último encuentro, logró un empate 1-1 contra Huracán. Para este partido, Franco Pardo volverá al once titular tras haber cumplido su sanción por expulsión.
Formaciones del duelo
Racing: Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Duván Vergara, Adrián Martínez, Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Racing vs. Unión
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
