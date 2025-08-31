Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Unión

Por su parte, Unión necesita levantar cabeza tras su eliminación de la Copa Argentina a manos de River Plate, en una serie que se definió por penales. Pese a este tropiezo, el equipo de Leonardo Madelón ha mostrado un buen rendimiento en el campeonato doméstico, perdiendo solo uno de los seis partidos que ha disputado. En su último encuentro, logró un empate 1-1 contra Huracán. Para este partido, Franco Pardo volverá al once titular tras haber cumplido su sanción por expulsión.