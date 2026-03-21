Cuándo llega el frío al AMBA: galerna procelosa dejará sensación térmica de un dígito este fin de semana largo
El pronóstico del tiempo anticipa un cambio radical. Una ciclogénesis y una galerna procelosa traerán fuertes vientos y frío intenso este fin de semana largo.
Tras días de inestabilidad, el pronóstico del tiempo anticipa un cambio radical para Buenos Aires y sus alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por una ciclogénesis que afectará a la región central de Argentina, trayendo consigo ráfagas intensas y frío en los próximos días.
¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana largo?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una clara advertencia por la llegada de una profunda ciclogénesis que alterará drásticamente las condiciones meteorológicas en toda la ciudad de Buenos Aires. Este fenómeno, directamente asociado a un agresivo sistema de bajas presiones, será el principal responsable de ponerle un freno definitivo a la humedad otoñal.
Durante la jornada de hoy, sábado 21 de marzo, las precipitaciones aisladas y los fuertes ventarrones serán los protagonistas excluyentes. Si bien los termómetros registrarán una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 16, se esperan feroces ráfagas provenientes del sector suroeste que podrían alcanzar picos máximos de entre 28 y 61 kilómetros por hora. Esta verdadera galerna procelosa barrerá velozmente con las nubes, limpiará la atmósfera y dejará un ambiente considerablemente más fresco de cara a la noche.
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Para el domingo 22 de marzo, el cielo logrará despejarse por completo, pero el cuerpo comenzará a acusar recibo del brusco cambio de masa de aire. Las temperaturas máximas apenas llegarán a los 21 grados durante la tarde, mientras que las mínimas descenderán rápidamente hasta los 13 grados.
El impacto del temporal y la crudeza del frío en el clima otoñal
El feriado puente del lunes 23 de marzo presentará un escenario nuevamente inestable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, existe una probabilidad de hasta un 50% de registrar lluvias débiles, acompañadas otra vez por ráfagas de viento de hasta 43 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, el sol asomará de forma tímida pero constante.
No obstante, el momento más hostil y de mayor frío de este fin de semana XXL se sentirá de lleno el martes 24 de marzo, en pleno feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Según detalla el pronóstico horario, la temperatura mínima caerá de manera abrupta y sostenida hasta los 11 grados. Si a este bajo valor nominal se le suma el efecto del viento constante (oscilando entre 11 y 24 km/h), es casi un hecho que la sensación térmica será de un solo dígito durante las primeras horas de la jornada.
Ante este adverso panorama meteorológico, los expertos recomiendan preparar las camperas gruesas, asegurar cualquier tipo de objeto suelto en balcones debido a las inminentes ráfagas, y extremar todas las precauciones a la hora de planificar actividades al aire libre para evitar contingencias.
¿Qué es una galerna procelosa y cómo impacta en el clima?
En la terminología climática, una galerna es un temporal súbito y extremadamente violento con fuertes ráfagas de viento, que suele presentar cambios muy bruscos de temperatura y de la dirección del aire. Por su parte, el adjetivo procelosa significa tormentoso, tempestuoso o que amenaza de manera inminente con tempestades y destrucción.
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