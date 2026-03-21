Cuándo llega el frío al AMBA: galerna procelosa dejará sensación térmica de un dígito este fin de semana largo

El impacto del temporal y la crudeza del frío en el clima otoñal

image La galerna procelosa traerá frío

El feriado puente del lunes 23 de marzo presentará un escenario nuevamente inestable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, existe una probabilidad de hasta un 50% de registrar lluvias débiles, acompañadas otra vez por ráfagas de viento de hasta 43 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, el sol asomará de forma tímida pero constante.

No obstante, el momento más hostil y de mayor frío de este fin de semana XXL se sentirá de lleno el martes 24 de marzo, en pleno feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Según detalla el pronóstico horario, la temperatura mínima caerá de manera abrupta y sostenida hasta los 11 grados. Si a este bajo valor nominal se le suma el efecto del viento constante (oscilando entre 11 y 24 km/h), es casi un hecho que la sensación térmica será de un solo dígito durante las primeras horas de la jornada.

Ante este adverso panorama meteorológico, los expertos recomiendan preparar las camperas gruesas, asegurar cualquier tipo de objeto suelto en balcones debido a las inminentes ráfagas, y extremar todas las precauciones a la hora de planificar actividades al aire libre para evitar contingencias.

¿Qué es una galerna procelosa y cómo impacta en el clima?

En la terminología climática, una galerna es un temporal súbito y extremadamente violento con fuertes ráfagas de viento, que suele presentar cambios muy bruscos de temperatura y de la dirección del aire. Por su parte, el adjetivo procelosa significa tormentoso, tempestuoso o que amenaza de manera inminente con tempestades y destrucción.