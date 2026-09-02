Racing presentó una camiseta amarilla y negra y los hinchas explotaron con memes
La Academia lanzó su tercera indumentaria para la temporada 2026, con un diseño que rápidamente generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos.
Racing presentó oficialmente su tercera camiseta para la temporada 2026/2027 y la elección del diseño no pasó inadvertida entre sus hinchas. La nueva indumentaria rompe de manera evidente con la tradicional combinación celeste y blanca que identifica al club y apuesta por una estética completamente diferente: amarillo y negro.
La Academia y Nike dieron a conocer la nueva equipación en las redes sociales, acompañándola con una explicación vinculada directamente con la historia de la institución. De acuerdo con la presentación realizada por el club, "la indumentaria recupera parte de los orígenes de la institución y busca romper con los diseños tradicionales".
La elección de los colores tampoco fue casual. El amarillo y el negro fueron utilizados por Racing durante sus primeros tiempos, antes de que la institución adoptara definitivamente la identidad cromática que la caracteriza en la actualidad. Por ese motivo, el nuevo modelo intenta establecer un vínculo entre el presente del club y sus comienzos.
Racing sorprendió con una camiseta completamente distinta
El lanzamiento se realizó bajo el concepto de "una locura de 122 años", en referencia a la extensa historia de Racing y a la intención de recuperar elementos de sus primeros años. Uno de los aspectos más llamativos de la nueva camiseta está ubicado en el frente. En lugar del escudo que utilizan actualmente, la tercera equipación incorpora una versión histórica utilizada en los primeros años de vida de la institución.
Ese detalle busca reforzar la idea de homenaje a los orígenes del club y convierte a la camiseta en una propuesta diferente respecto de los modelos que habitualmente utiliza la Academia. El diseño, además, generó una inmediata conversación entre los simpatizantes, especialmente por el fuerte contraste que presentan el amarillo y el negro.
La camiseta también llega en un contexto particular para Racing. El club atraviesa un momento institucional delicado y la conducción de Diego Milito ha quedado en el centro de diferentes discusiones entre los hinchas. La situación deportiva e institucional hizo que cada novedad relacionada con la Academia tenga una fuerte repercusión en las redes sociales.
¡Mirá los mejores memes y las reacciones a la nueva camiseta de Racing!
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