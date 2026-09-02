Racing presentó una camiseta amarilla y negra y los hinchas explotaron con memes

Racing sorprendió con una camiseta completamente distinta

El lanzamiento se realizó bajo el concepto de "una locura de 122 años", en referencia a la extensa historia de Racing y a la intención de recuperar elementos de sus primeros años. Uno de los aspectos más llamativos de la nueva camiseta está ubicado en el frente. En lugar del escudo que utilizan actualmente, la tercera equipación incorpora una versión histórica utilizada en los primeros años de vida de la institución.