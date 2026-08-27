Ricardo Centurión y las razones de su "todo vuelve" contra el Chacho Coudet: qué dijo
El exfutbolista de Racing reavivó su vieja enemistad con el DT del Millonario tras la caída por Copa Sudamericana y reveló los motivos del provocador mensaje que publicó en sus redes sociales.
La prematura y dolorosa eliminación de River frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 generó un terremoto en el mundo del fútbol, pero también reabrió viejas heridas. Tras la caída por penales en el Estadio Monumental, Ricardo Centurión irrumpió en las redes sociales con una enigmática publicación que no tardó en volverse viral: "Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajaja".
Aunque en un principio pareció una chicana más, el propio exfutbolista confirmó que el dardo estaba dirigido sin escalas hacia el entrenador del conjunto de Núñez, Eduardo Coudet. Lejos de bajarle el tono a la polémica, el exjugador de la Academia y Boca rompió el silencio y justificó su reacción contra el Chacho, exponiendo detalles inéditos del conflicto que vivieron años atrás.
"Claramente, sí fue por eso. Conmigo no fue un tipo honesto. Más allá de yo hacerme cargo siempre de que hice una cagada, después de estar un mes tirado en el Predio Tita Mattiussi, fui a golpearle la puerta del vestuario y no me atendió", lanzó sin filtro, remarcando que en esas actitudes se ven los "verdaderos hombres".
Ricardo Centurión liquidó a Eduardo Coudet tras la eliminación de River
El choque entre ambos tiene un antecedente imborrable que se remonta a febrero de 2019, cuando coincidieron en el club de Avellaneda. Durante un clásico justamente frente a River en Núñez, Coudet llamó a Centurión para ingresar desde el banco y el atacante reaccionó con un empujón sobre la línea de cal a la vista de las cámaras. Aquel desplante derivó en la separación definitiva del futbolista del plantel profesional, un quiebre que jamás tuvo retorno ni reconciliación.
En su descargo, el atacante también cuestionó la trayectoria del actual DT del Millonario y le echó en cara la falta de reconocimiento tras el título obtenido en Avellaneda: "En ningún club creo que le va bien. Solamente salió campeón en Racing y no me llamó ni para levantar el trofeo". De esta manera, el tropiezo continental del club de Núñez sumó un capitulo extraoficial bien caliente, alimentado por un resentimiento que lleva más de siete años esperando su revancha pública.
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