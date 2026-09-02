Uno de los dos pilotos de Alpine no estará presente en la FP1 del GP de Italia: los motivos

Ahora Aron tendrá una nueva posibilidad para sumar kilómetros y, especialmente, aportar información al equipo. “Estuve muy contento con mi sesión en Budapest y espero poder construir sobre eso esta vez, especialmente ayudando al equipo a comparar nuestro último paquete de mejoras, que ya he probado en el simulador”, señaló.

El trabajo del estonio, de todos modos, no terminará cuando finalice la FP1. Alpine tiene previsto que continúe colaborando con los ingenieros durante el fin de semana. Una vez que abandone el circuito, Aron viajará a Enstone para continuar con las tareas en el simulador durante la noche del viernes. “Será un fin de semana ocupado para mí. Voy a seguir ayudando al equipo a ajustar la puesta a punto antes de volver a la pista el sábado”, agregó el piloto de reserva.

¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30

Práctica libre 2: 11.00

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 6 de septiembre