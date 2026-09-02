Uno de los dos pilotos de Alpine no estará presente en la FP1 del GP de Italia: los motivos
El equipo francés confirmó una modificación para el primer entrenamiento en Monza: Paul Aron volverá a manejar uno de sus autos y tendrá una misión específica.
El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 ya comienza a tomar forma y Alpine confirmó una de las novedades que tendrá durante la primera jornada de actividad en el circuito de Monza. La escudería francesa decidió que Paul Aron participará de la primera práctica libre, por lo que el piloto de reserva volverá a ponerse al mando de un monoplaza durante un fin de semana de competencia.
A diferencia de lo ocurrido en Hungría, esta vez el estonio no reemplazará a Franco Colapinto. Aron tendrá a disposición el Alpine que habitualmente conduce Pierre Gasly, mientras que el argentino comenzará la actividad del viernes con su propio auto. De esta manera, el equipo podrá repartir el trabajo entre sus pilotos y continuar con la evaluación de las novedades incorporadas al monoplaza.
La presencia de Aron responde además a la planificación que las escuderías deben realizar durante la temporada para darle oportunidades a sus pilotos de reserva o jóvenes integrantes. El estonio ya había tenido una experiencia similar en el Gran Premio de Hungría, cuando tomó el lugar de Colapinto durante el primer entrenamiento.
“Tengo muchas ganas de volver a pilotar en la Práctica Libre 1 con el equipo este fin de semana. Estoy agradecido al equipo por darme la oportunidad de volver a ponerme al volante tan pronto”, expresó Aron en el sitio oficial de Alpine.
¿Cómo le fue a Aron en su anterior participación?
La primera experiencia de Aron durante un entrenamiento oficial de Fórmula 1 se produjo recientemente en Budapest. En aquella sesión, el representante de Estonia terminó 19°, aunque consiguió quedar por delante de dos pilotos de experiencia como Lance Stroll y Carlos Sainz. Por entonces, Gasly había finalizado aquella primera práctica en la 14° posición, aunque las condiciones y los programas de trabajo de cada piloto hicieron que las comparaciones fueran relativas.
Ahora Aron tendrá una nueva posibilidad para sumar kilómetros y, especialmente, aportar información al equipo. “Estuve muy contento con mi sesión en Budapest y espero poder construir sobre eso esta vez, especialmente ayudando al equipo a comparar nuestro último paquete de mejoras, que ya he probado en el simulador”, señaló.
El trabajo del estonio, de todos modos, no terminará cuando finalice la FP1. Alpine tiene previsto que continúe colaborando con los ingenieros durante el fin de semana. Una vez que abandone el circuito, Aron viajará a Enstone para continuar con las tareas en el simulador durante la noche del viernes. “Será un fin de semana ocupado para mí. Voy a seguir ayudando al equipo a ajustar la puesta a punto antes de volver a la pista el sábado”, agregó el piloto de reserva.
¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?
Viernes 4 de septiembre
- Práctica libre 1: 7.30
- Práctica libre 2: 11.00
Sábado 5 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera a 53 vueltas: 10.00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario