Barracas Central vs. Gimnasia, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Guapo y el Lobo chocan en un duelo decisivo que puede llevarlos por primera vez a meterse entre los cuatro mejores del Clausura.
Barracas Central y Gimnasia se medirán este lunes desde las 17 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un cruce que captura la atención por lo que está en juego: ambos clubes buscan alcanzar por primera vez las semifinales del Torneo Clausura 2025 y llegan con el impulso de haberse impuesto en duelos de octavos definidos sobre el final. El encuentro aparece como una oportunidad para que dos equipos con realidades dispares en la fase regular puedan prolongar un cierre de año que pocos imaginaban.
El cuadro local aterriza en esta instancia después de una clasificación sufrida pero celebrada. En su visita al Guillermo Laza, Barracas dejó en el camino a Riestra con un 1-0 agónico firmado por Nicolás Blandi, quien aprovechó un rebote a cinco minutos del final del tiempo suplementario. Aquella victoria fue la confirmación de una campaña irregular en la Zona A, donde los dirigidos por Alejandro Orfila concluyeron en la sexta posición con 23 unidades. Esa ubicación los obligó a disputar los octavos como visitantes, un desafío del que salieron fortalecidos.
Del otro lado aparece Gimnasia, que llega al cruce con la confianza de una clasificación que se dio casi al límite de las posibilidades. Los dirigidos por Fernando Zaniratto superaron por 2-1 a Unión en Santa Fe gracias a los tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez, en un duelo donde Cristian Tarragona descontó para los locales. La clasificación a los cuartos representó para el Lobo un alivio después de haber pasado buena parte del campeonato mirando de reojo la tabla del descenso. Su séptimo puesto en la Zona B, con 22 puntos, se definió recién en la última jornada, donde selló su acceso a los playoffs.
Ambos equipos encuentran en este partido una chance de rescribir el cierre de una temporada que por momentos parecía destinada a la angustia. El Guapo busca capitalizar su eficacia en cruces directos, mientras que la visita intenta prolongar su levantada en el tramo final. En un duelo sin un claro favorito, la intensidad promete ser protagonista desde el comienzo, con dos conjuntos que saben que la puerta a una semifinal —ante un Estudiantes que ya hizo su trabajo— puede transformar por completo la lectura del año y abrir un horizonte de ilusión que hasta hace semanas parecía lejano.
Barracas Central vs. Gimnasia: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Barracas Central vs. Gimnasia: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Jorge Baliño.
- TV: ESPN Premium.
