Barracas Central vs. Gimnasia, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Del otro lado aparece Gimnasia, que llega al cruce con la confianza de una clasificación que se dio casi al límite de las posibilidades. Los dirigidos por Fernando Zaniratto superaron por 2-1 a Unión en Santa Fe gracias a los tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez, en un duelo donde Cristian Tarragona descontó para los locales. La clasificación a los cuartos representó para el Lobo un alivio después de haber pasado buena parte del campeonato mirando de reojo la tabla del descenso. Su séptimo puesto en la Zona B, con 22 puntos, se definió recién en la última jornada, donde selló su acceso a los playoffs.